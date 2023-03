Les services gérés Managed IT, sont faits pour permettre aux experts de réduire les coûts de gestion, tout en améliorant la qualité apportée au service en question.

Les services gérés Managed IT, un avantage compétitif certain pour votre entreprise; les services gérés (Managed IT Service en anglais) sont un moyen pour entreprises, plus particulièrement pour les petites et moyennes entreprises, de trouver des solutions à leurs besoins technologiques en externalisant une partie ou la totalité de leurs processus opérationnels ainsi que la responsabilité des activités liées à un projet ou à une tâche donnée.

Ils désignent une forme de sous-traitance de services informatiques qui implique le transfert de responsabilités et de propriété, ainsi que l’externalisation du déploiement, de l’usage et du maintien des systèmes, des processus et des outils informatiques aux fournisseurs de services gérés.

L’entreprise cliente, en ce qui la concerne, ne fait ainsi que de profiter des services, technologies et des expertises fournies par le fournisseur avec qui elle conclut un contrat.

Les services gérés Managed IT, un avantage compétitif certain pour votre entreprise ! Dans cet article, nous examinerons plus en détail à quoi consiste vraiment les services gérés, que certains dénomment des services MSP et aussi quels sont leurs principaux avantages. Nous parlerons également de la solution MEMOGuard V5 SaaS, la solution idéale pour les entreprises qui souhaitent profiter d’un service géré performant de supervision d’alarmes et d’alertes, incluant la gestion des astreintes.

Qu’est-ce qu’un Service Géré ?

Un service géré est une forme de service informatique où un fournisseur fournit, prend en charge, surveille et maintient une solution informatique répondant à des besoins bien spécifiques pour le compte de son ou ses clients. Ce type de service offre aux clients des solutions informatiques clés en main qui peuvent être exploitées sans avoir à embaucher des équipes d’experts en interne et aussi sans investir dans des infrastructures et solutions technologiques très couteuses.

Dans un service géré, le fournisseur met tous les équipements et les logiciels nécessaires à disposition des entreprises clientes et fournit que des conseils, assistances et interventions quand c’est nécessaire via notamment le contrôle à distance (remote control). Des services connexes tels que la gestion des mises à niveau logicielles, l’installation de système, maintenances régulières sont également toujours inclus dans le contrat.

Aujourd’hui, presque toutes les activités peuvent bénéficier d’une externalisation avec un service géré ; les plus courants sont entrés autres :

La cybersécurité.

La surveillance, la gestion et la supervision d’alarmes, d’alertes et des astreintes.

La surveillance et la supervision informatique.

La gestion et supervision des alarmes et alertes.

L’administration de la paie.

Le suivi de la chaîne logistique.

La gestion des systèmes d’exploitation et du matériel informatique.

La gestion du réseau et du stockage.

La mise à jour et la sécurisation des serveurs.

Le développement web et mobile.

Le déploiement rapide de nouvelles applications ou solutions logicielles.

La gestion des bases de données.

Le développement d’applications métiers sur mesure.

La sauvegarde de données continue et l’archivage.

Fonctionnement des services gérés

Le fonctionnement des services gérés est assez simple. Le client commence par définir clairement le ou les services qu’ils souhaitent profiter (exemple : des services gérés en cybersécurité) ainsi que les besoins informatiques et autres exigences qui vont avec ces services. Il va ensuite choisir un fournisseur de services gérés qui propose une solution complète prenant en charge ses exigences.

Si le service proposé par le fournisseur le permet, il pourra également choisir quelles tâches doivent être automatisées. Une fois que le fournisseur de services a été choisi et que l’accord est signé, les tâches requises seront effectuées et automatisées par la société partenaire sur demande spécifique du client. Dans notre exemple, il s’agira d’assurer la cybersécurité de l’entreprise.

Opter pour des services gérés, c’est se donner les moyens de se concentrer sur son cœur de métier

Avec la gestion externalisée des technologies, votre entreprise peut maximiser ses ressources pour se concentrer sur son cœur de métier. Vous aurez donc tout le temps et les moyens nécessaires pour se concentre dans ce que vous saviez le mieux faire, mais aussi le plus important pour vous.

Par ailleurs, dans un contexte où les processus sont en constante évolution et où les systèmes informatiques doivent être mis à jour constamment, un modèle externe s’avérera aussi beaucoup plus intéressant et économique que de garder son service informatique interne, qui peut souffrir d’une inefficacité accrue due aux restrictions budgétaires ou au manque d’expertise au sein de votre entreprise.

Services en interne ou services gérés ?

Gérer une fonction ou un service en interne implique des tâches chronophages et génère généralement des coûts qui ne sont pas à la portée des toutes les entreprises. Les solutions services gérés, en revanche, sont en comparaison plus accessibles pour les entreprises, car elles n’ont pas besoin de créer et gérer une équipe informatique en interne et acheter des équipements et logiciels informatiques qui peuvent coûter cher.

Autre avantage des services gérés, ils permettent aussi aux entreprises de bénéficier des dernières technologies, procédures et normes tout en réduisant considérablement le temps passé à les maîtriser. En outre, ils bénéficient aussi d’une certaine évolutivité à la différence des services en interne. Il vous sera par exemple possible d’ajouter des ressources supplémentaires lorsqu’elles deviennent nécessaires sans avoir besoin de modifier le système existant ou d’investir dans un nouveau matériel.

L’argument de la conformité et de la sécurité est aussi en faveur des services gérés ! Les fournisseurs de services gérés (MSP) peuvent garantir la conformité de la solution aux réglementations gouvernementales et aux normes du secteur ; ils utilisent aussi des solutions logicielles matures et robustes bien résistantes contre les menaces informatiques.

Enfin, les services gérés fournissent aux entreprises l’accès à un savoir-faire et des connaissances qu’elles ont malheureusement peu de chance de posséder en interne, à moins de mettre beaucoup de moyens.

MEMOGuard V5, un service géré de supervision des alarmes et des alertes, incluant la gestion des astreintes.

Vous voulez mettre en place dans votre entreprise un système qui va pouvoir superviser, gérer centraliser toutes les alarmes et alertes générées par tous vos systèmes existants de détection d’évènements (système de surveillance informatique, système de sécurité incendie, système de contrôle d’accès, système de vidéosurveillance, système de surveillance de l’e-réputation…) mais que vous n’avez pas les moyens ni le personnel, ni les compétences nécessaires pour le faire ? Si c’est le cas, optez pour la solution SaaS MEMOGuard V5, une solution performante clé en main qui rentre dans votre budget.

Édité par l’entreprise française Clever Technologies, MEMOGuard V5 est une solution SaaS de supervision et de gestion d’alarmes et d’alertes de haute qualité. Il possède une interface intuitive et facile à utiliser et offre une variété de fonctionnalités, vous permettant de gérer et surveiller les alarmes et alertes plus efficacement.

Grâce à MEMOGuard V5 SaaS, vous pourrez surveiller tous les événements critiques au niveau de tous vos systèmes existants et recevoir des alertes et des rapports en temps réel via divers moyens de communication tels que le vocal, les hauts parleurs, le SMS, le Pager, l’imprimante, contacts secs, les panneaux lumineux, les télécopies, l’e-mail, les applications, les réseaux sociaux, les Push messages…

Quelles sont les fonctionnalités de MEMOGuard V5?

Voici une liste non exhaustive des fonctionnalités de MEMOGuard V5 :

Gestion d’alarmes et d’alertes.

Bien évidemment, MEMOGuard V5 vous offre des fonctions qui permettent de configurer des alarmes et alertes pour qu’elles se déclenchent ou diffusées quand des évènements critiques bien spécifiques sont identifiés. Il est également possible de paramétrer le niveau et le type d’alerte, par exemple pour les alarmes qui nécessitent une action immédiate.

Surveillance en temps réel.

Une fois en place, il n’y a pas un seul instant où MEMOGuard V5 reste inactif. À n’importe quel moment, si vos systèmes existants détectent des évènements critiques, MEMOGuard V5 répondra en diffusant des alarmes et alertes suivant le planning que vous avez programmé.

Validation centrale.

Le logiciel MEMOGuard offre une validation centrale, ce qui permet aux administrateurs de valider les alarmes ou les alertes avant qu’elles ne soient envoyées aux destinataires. Cette fonctionnalité est très utile pour vérifier la source attendue et le contenu de l’alarme avant qu’elle ne soit envoyée au destinataire approprié.

Analyse d’alarmes.

La plupart des systèmes de gestion d’alarmes, MEMOGuard faisant partie, offrent des fonctions d’analyse qui peuvent analyser les données recueillies par l’alarme et évaluer leurs caractéristiques, comme la fréquence, la durée et la complexité du signal, afin d’effectuer un diagnostic plus précis. Cela permet à l’administrateur de mieux comprendre ce qui a déclenché les alarmes ou les alertes et de prendre les mesures appropriées pour corriger les problèmes.

Gestion des astreintes, avec les acquittements et les double acquittements.

L’une des fonctions principales du MEMOGuard V5 SaaS, est de gérer les astreintes avec les acquittements simples et les double acquittements, intégrant si nécessaire les escalades au niveau supérieur, que cela soit pour une personne seule, ou bien pour un groupe de personne, tout cela dépend de la structure en place.

Quand un technicien prend en charge une alerte ou alarme, il l’acquitte, mais si durant sa phase de résolution une seconde alerte ou alarme survient, il peut l’acquitter aussi, mais en la laissant en attente (c’est comme si le technicien disait, je sais, je reviendrais ultérieurement).

Enregistrement historiques,logs et rapports.

MEMOGuard V5 permet aux utilisateurs d’enregistrer tout événement lié à l’alarme afin qu’il puisse être retrouvé ultérieurement pour la révision ou l’analyse des données à une date ultérieure.

Intégration avec d’autres systèmes.

MEMOGuard V5 a été conçu pour s’intégrer avec des systèmes existants tels que les systèmes ERP, SCADA et ICS, afin que les données et les métadonnées puissent être collectées automatiquement, traitées et analysées en temps réel.

Notifications automatiques à des heures bien définies.

MEMOGuard V5 peut être configuré pour envoyer des notifications automatiquement à des moments précis aux contacts pré-configurés. Les notifications peuvent inclure des détails sur le type et la source de l’alarme ou d’autres alertes.

Conclusion sur les services gérés (Managed It) ou le MSP

Que vous soyez en services gérés (managed It), ou bien en MSP, c’est MEMOGuard V5, en version SaaS qu’il vous faut.

Le terme « MSP » veut dire « Fournisseur de services gérés ». Ce concept désigne, pour les entreprises, le fait d’externaliser certains services à d’autres entreprises très spécialisées.

Faites un essai gratuit, et vous serez surpris par son adaptabilité et sa facilité de mise en place, un seul téléphone, et nos experts vous épauleront (00.1.60.53.60.53).

Auteur Antonio Rodriguez Mota Editeur et Directeur de Clever Technologies