Grande entreprise, les étapes pour un séminaire réussi

De la TPE à la GE, il est nécessaire de dire merci à ses collaborateurs. Pour cela, laissez-vous emporter dans un moment de joie et de reconnaissance : le séminaire.

C’est un moyen incontournable pour garder ou réinstaurer l’équilibre dans votre société. À vous de choisir sa durée, il peut être d’une journée comme sur plusieurs jours.

Mais avant tout, un événement professionnel s’anticipe, nous allons donc découvrir ensemble les étapes pour y parvenir. Avant de commencer à lire, êtes-vous une réelle grande entreprise ?

Une grande entreprise, remplit certains critères comme :

Avoir au moins 5 000 salariés

Posséder plus d’1.5 milliard d’euros de chiffre d’affaires et plus de 2 milliards d’euros de total de bilans.

Il suffit de remplir un de ces critères et vous êtes considéré comme une GE. Par exemple, Apple, Nokia, Samsung, Renault, BMW, PSA Automobile et Orange font partie de cette catégorie-ci.

Le séminaire d’entreprise et son organisation

Le séminaire d’entreprise a pour mission de remplir plusieurs objectifs, tels que : aide les convives à se découvrir hors bureau et créer des liens, pour ainsi renforcer la cohésion de l’équipe.

Également, développer la culture de l’entreprise et créer de nouveaux objectifs à relever. À l’issue de cet événement, vous aurez des remontées d’informations et des avis sur des points qui sont peut être moins évident pour vous mais qui le sont pour vos salariés.

Pour que votre événement plaise, vous devez connaître vos invités. Interrogez-les sur leurs passions, leurs envies ainsi que leurs préférences culinaires. Vous pouvez leur envoyer un petit questionnaire que vous préparez au préalable avec un maximum de 5 questions, il vous aidera aussi à définir les objectifs de votre séminaire.

Maintenant, quel type de séminaire ? Il existe des séminaires de formation, séminaires d’intégration, séminaires de motivation, séminaires de réunion ou séminaires de travail.

En tant que grande entreprise, vous pouvez convier seulement une partie de la société. Par exemple : le pôle marketing ou ressources humaines. Connaître le nombre de participants est important pour trouver le lieu idéal pour votre séminaire et définir le budget pour chaque personne.

Fixer une date, mais pas n’importe laquelle ! Évitez les dates problématiques comme : les week-ends de ponts, les vacances scolaires et les jours d’événements sportifs nationaux.

Une fois ces éléments connus, vous pouvez dès à présent informer votre équipe de l’événement, tout en laissant le suspens du lieu ! Soyez original et confectionnez des cartons d’invitation ou un mail rempli de mystère, cela attisera la curiosité au bureau.

N’oubliez pas de préparer un rétroplanning en amont de l’événement pour éviter d’être tracassé durant l’événement. L’organisation est essentielle pour un séminaire réussi !

Choisir le lieu de son séminaire pour une grande entreprise

Ne vous trompez pas, puisque le lieu de votre séminaire définit l’ambiance de votre événement professionnel. Tout d’abord, souhaitez vous vous éloigner ou tout simplement rester dans le coin ? Pour cela, affiner vos recherches en cherchant des endroits par cadre : au vert, en ville, à la mer, à la montagne, à Bordeaux, à Paris ou bien sur une île. Opter pour une grande ville vous offrira plus de choix au niveau des lieux mais aussi des activités à faire tout autour. Vous pouvez retrouver une sélection de lieux dans de grandes villes ou pas. Une fois, l’environnement choisi, réfléchissez dans quelle bâtisse vous souhaitez organiser votre séminaire. Ils peuvent être plus ou moins formels selon les établissements.

Bien sûr, pour choisir votre lieu idéal, analysez les prestations que l’endroit peut comprendre lors de votre séminaire. Vous pourrez demander à mettre en place un menu atypique pour impressionner vos convives et changer leurs habitudes culinaires !

Ne manquez pas de penser à votre moyen de transport pour arriver à destination et une fois sur place également. Concernant les grandes villes, vous pouvez opter pour les transports en commun : avion, train, bus, etc. Pour les villes plus excentrées, le covoiturage est un moyen de nouer des liens aussi !

Les Team Building pour une grande entreprise

Ne laissez pas vos invités s’ennuyer, et organiser des team building ! Ces activités auront pour but de réunir l’équipe et renforcer la cohésion entre eux, ainsi que de divertir de façon pertinente et amusante vos collaborateurs, en dehors du cadre professionnel. Voici quelques thèmes de team building que vous pouvez intégrer à votre séminaire : sportif (randonnée, jeux d’équipe, bowling, course d’orientation), gastronomique (atelier culinaire, dégustation de spécialités), escape game, soirées à thèmes, ou encore des activités culturelles (visite de musée, visite de lieu insolite).

Communiquer après l’événement

Et ce n’est pas fini ! Vous vous devez de clôturer votre événement avec :