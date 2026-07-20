Deux équipements, alerte de distraction, protection des usagers vulnérables, ce qui change sur voitures neuves dès juillet 2026

Les voitures neuves commercialisées en Europe doivent intégrer deux exigences de sécurité supplémentaires à partir de juillet 2026. Selon L’Union, ces nouveautés concernent l’alerte avancée de distraction du conducteur et une protection accrue des usagers vulnérables lors des chocs. Ces mesures prolongent le règlement européen de sécurité générale, qui impose déjà plusieurs aides à la conduite sur les modèles récents.

L’Union européenne impose l’alerte de distraction en juillet 2026

Le premier équipement vise directement le comportement du conducteur. L’alerte de distraction doit détecter une perte d’attention prolongée, par exemple lorsque le regard quitte trop longtemps la route ou que les mouvements du visage deviennent incompatibles avec une conduite attentive. L’objectif consiste à intervenir avant la sortie de voie, le freinage tardif ou le choc à faible distance.

Les constructeurs utilisent principalement une caméra infrarouge installée près du volant ou du combiné d’instrumentation. Elle analyse l’orientation de la tête, le clignement des yeux et certains signaux de vigilance, y compris de nuit ou avec une luminosité variable. Le système peut déclencher un signal sonore, une vibration ou un message visuel sur l’écran de bord. Il ne remplace pas le conducteur, mais agit comme rappel immédiat.

Cette obligation s’inscrit dans la stratégie de l’Union européenne pour réduire le nombre de morts sur les routes. La distraction figure parmi les facteurs récurrents d’accident, avec la vitesse, l’alcool et la fatigue. L’usage du téléphone, même bref, augmente fortement le temps de réaction. À 50 km/h, une seconde d’inattention représente près de 14 mètres parcourus sans contrôle visuel précis.

Pour les automobilistes, la nouveauté se traduira surtout par une présence plus visible de capteurs dans l’habitacle. Les données traitées doivent rester limitées à la fonction de sécurité, avec des contraintes de protection de la vie privée. Les assureurs, les associations de victimes et les organismes de contrôle suivront l’efficacité réelle de ces dispositifs, notamment leur capacité à éviter les alertes répétitives qui finissent par être désactivées ou ignorées.

L’alerte de distraction repose souvent sur une caméra orientée vers le conducteur.

Piétons et cyclistes bénéficient de tests de choc renforcés

La seconde évolution concerne la structure extérieure des véhicules. Les modèles neufs doivent répondre à des exigences renforcées pour limiter les blessures des piétons et des cyclistes en cas d’impact. Les zones visées sont le capot, le pare-brise inférieur, les montants avant et le bouclier. Ces éléments doivent absorber davantage d’énergie lors du choc.

Les ingénieurs travaillent sur des capots plus déformables, des espaces techniques mieux répartis sous la carrosserie et des formes de face avant moins agressives. Sur certains modèles, la contrainte peut aussi influencer la hauteur du nez du véhicule ou la position de composants rigides. Les SUV et crossovers, très présents sur le marché, sont particulièrement observés en raison de leur gabarit.

Les constructeurs doivent composer avec des contraintes multiples. Un véhicule doit protéger ses occupants, préserver les usagers extérieurs, intégrer des batteries ou des aides à la conduite, tout en respectant les coûts de production. Les critères utilisés par les autorités européennes rejoignent une partie des essais déjà valorisés par Euro NCAP, dont les notes pèsent sur l’image commerciale des modèles familiaux et urbains.

Pour l’acheteur, l’effet ne sera pas toujours visible au premier regard. Les fiches techniques devraient mettre davantage en avant les aides de vigilance et la protection des usagers vulnérables. Les concessions devront expliquer ces équipements avec pédagogie, car leur valeur se mesure rarement lors d’un essai classique. Dans les ateliers, les réparations après choc pourront exiger des contrôles précis, notamment si des capteurs ou pièces déformables sont intégrés à la face avant.

Les nouvelles exigences portent aussi sur la protection des usagers vulnérables. Questions fréquentes Quels équipements deviennent obligatoires sur les voitures neuves en juillet 2026 ? Les nouvelles obligations portent sur l’alerte avancée de distraction du conducteur et sur des exigences renforcées de protection des piétons et cyclistes lors d’un choc. L’alerte de distraction filme-t-elle en permanence le conducteur ? Le système analyse des signaux liés à l’attention, comme l’orientation du regard ou de la tête. Les règles européennes encadrent l’usage des données, qui doivent rester limitées à la fonction de sécurité. Les voitures déjà en circulation sont-elles concernées ? Non, l’obligation vise les voitures neuves mises sur le marché. Les véhicules déjà immatriculés ne doivent pas être modifiés pour recevoir ces équipements.