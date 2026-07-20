Énergie solaire au Nigeria, moins de coupures, emplois locaux et diesel économisé, ce que le pays doit affronter

Le développement de l’énergie solaire au Nigeria s’impose comme un enjeu économique autant qu’un sujet d’accès aux services essentiels. Dans un pays où la demande d’électricité progresse avec l’urbanisation, les panneaux photovoltaïques offrent une solution décentralisée pour les foyers, les commerces, les écoles et les centres de santé. L’intérêt porte autant sur la continuité du courant que sur la réduction des dépenses liées au diesel.

Le Nigeria mise sur le solaire pour sécuriser l’électricité

La première promesse du solaire concerne la fiabilité du courant. Le réseau électrique national reste confronté à des interruptions récurrentes, avec des conséquences directes pour les ménages et les petites entreprises. Dans ce contexte, une installation photovoltaïque de toiture, associée à une batterie, permet de maintenir l’éclairage, la recharge des téléphones, la ventilation et certains équipements professionnels pendant les coupures.

Dans les quartiers urbains, de nombreux commerçants utilisent encore des groupes électrogènes pour protéger leurs stocks, faire fonctionner des congélateurs ou alimenter des terminaux de paiement. Le solaire réduit cette dépendance au carburant, dont le prix pèse lourdement sur les marges. Pour un atelier de couture, une pharmacie ou une supérette, la stabilité de l’alimentation électrique devient un facteur de compétitivité au quotidien.

Pour les zones rurales, les mini-réseaux solaires représentent une option plus rapide que l’extension classique des lignes électriques. Un village peut raccorder plusieurs dizaines de foyers, une école, un forage et quelques activités économiques autour d’une production locale. Cette approche limite les pertes liées au transport de l’électricité et donne aux communautés une meilleure visibilité sur leurs coûts énergétiques.

Le volet sanitaire est particulièrement sensible. Les centres de santé ont besoin d’un courant stable pour conserver des vaccins, utiliser des appareils de diagnostic et assurer des accouchements nocturnes dans de meilleures conditions. Une panne prolongée peut avoir un coût humain élevé. Les installations solaires avec stockage apportent une couche de sécurité supplémentaire dans les localités éloignées.

La limite principale reste la qualité des équipements et de la maintenance. Un système mal dimensionné, une batterie de faible durée de vie ou un installateur insuffisamment formé peuvent réduire l’intérêt économique du projet. Le bénéfice dépend donc aussi de normes claires, de techniciens disponibles localement et de contrats de service compréhensibles pour les utilisateurs.

Les installations solaires peuvent sécuriser les équipements essentiels des centres de santé.

Lagos et Kano évaluent les gains économiques locaux

Le développement du solaire ne se résume pas à la production d’électricité. À Lagos, la demande des entreprises, des résidences et des commerces alimente un marché de l’installation, de la maintenance et du conseil énergétique. Les panneaux sont souvent importés, mais une partie de la valeur se crée sur place, notamment dans l’audit des sites, le câblage, la pose des batteries et le service après-vente.

Cette dynamique peut générer des emplois locaux accessibles à des profils variés, depuis les techniciens formés à l’électricité jusqu’aux vendeurs spécialisés et aux gestionnaires de projets. La professionnalisation du secteur devient un enjeu central. Des formations courtes, associées à des certifications reconnues, peuvent réduire les installations défectueuses et renforcer la confiance des clients.

À Kano, l’intérêt porte aussi sur l’agriculture et la conservation des produits. L’énergie solaire peut alimenter des pompes d’irrigation, de petites unités de transformation, des moulins ou des chambres froides. Pour les producteurs, l’accès à une énergie plus régulière limite les pertes après récolte et facilite la vente de produits à plus forte valeur ajoutée, notamment lorsque la chaîne du froid est préservée.

Le bénéfice environnemental accompagne ce calcul économique. La substitution progressive des générateurs diesel réduit les nuisances sonores, la pollution de l’air et les émissions de CO2. Dans les rues commerçantes, le changement se mesure aussi à la baisse des fumées et à l’amélioration du confort de travail. Ces gains restent plus visibles lorsque les batteries sont correctement recyclées en fin de vie.

Le financement demeure le principal verrou. Le coût initial d’un système solaire complet reste élevé pour de nombreux foyers, même si la dépense devient rentable sur plusieurs années. Les solutions de paiement échelonné, les contrats de location et les garanties publiques peuvent élargir l’accès. Le développement du secteur dépendra aussi de la stabilité des règles d’importation et de la lutte contre les équipements contrefaits.

Le solaire peut réduire les pertes agricoles grâce à une chaîne du froid plus fiable. Questions fréquentes Pourquoi le solaire intéresse-t-il autant le Nigeria ? Le pays fait face à une forte demande d’électricité et à des coupures fréquentes. Le solaire offre une production locale, modulable et adaptée aux foyers, commerces, écoles et centres de santé. Le solaire est-il rentable pour les petites entreprises nigérianes ? La rentabilité dépend du coût initial, de la qualité de l’installation et du prix du carburant évité. Pour les commerces utilisant beaucoup de diesel, les économies peuvent devenir importantes sur plusieurs années. Quels freins ralentissent le développement solaire au Nigeria ? Les principaux freins concernent le financement, la qualité variable des équipements, le besoin de techniciens formés et la gestion des batteries en fin de vie.