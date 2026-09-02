3,3 % en août, au plus haut depuis trois ans, énergie sous tension, ce que la BCE doit affronter face aux prix dans la zone euro

L’inflation a atteint 3,3 % sur un an en août dans la zone euro, d’après la première estimation publiée par Eurostat mardi 2 septembre 2026. La hausse des prix, mesurée dans les 21 pays utilisant la monnaie unique, accélère nettement après 2,9 % en juillet et 2,8 % en juin. Ce niveau, le plus élevé depuis septembre 2023, dépasse la cible d’environ 2 % retenue par la Banque centrale européenne.

Eurostat chiffre l’inflation à 3,3 % en août

La publication d’Eurostat confirme un changement de rythme pour les prix à la consommation dans la zone euro. Après plusieurs mois de reflux relatif, l’indice harmonisé repart à la hausse et atteint 3,3 % en août. Ce chiffre correspond aux attentes moyennes des économistes interrogés par Bloomberg, mais il replace l’inflation au centre des préoccupations économiques de la rentrée.

La progression reste inégale selon les composantes. Les prix de l’énergie constituent le principal facteur d’accélération, tandis que les biens industriels contribuent plus faiblement au mouvement. Eurostat évalue leur hausse à 1,2 % sur un an, contre 0,9 % en juillet. Cette évolution montre que les tensions ne se diffusent pas avec la même intensité à tous les postes de consommation.

Hors énergie, l’inflation ressort à 2,2 % en août. Cet indicateur est suivi de près par les analystes, car il permet d’isoler une partie des variations les plus volatiles. Il demeure proche, mais encore supérieur, à la cible de stabilité des prix. Pour les ménages, la différence reste concrète, car les dépenses contraintes, carburant, chauffage, électricité ou alimentation transformée, pèsent davantage dans les budgets modestes.

Les écarts nationaux restent marqués. La Belgique affiche, dans la mesure harmonisée européenne, une inflation de 4,2 %, soit l’un des niveaux les plus élevés de la zone euro. Les instituts nationaux peuvent publier des chiffres différents, car leurs méthodes ne recouvrent pas toujours exactement le même panier de biens et services. Cette divergence complique parfois la lecture politique des statistiques, surtout lorsque les gouvernements cherchent à mesurer l’effet direct sur le pouvoir d’achat.

Eurostat publie une première estimation de l’inflation harmonisée dans la zone euro. — © Image générée par IA / Ideogram

L’énergie bondit de 14,3 % et fragilise la BCE

Le choc le plus visible vient de l’énergie. Eurostat estime que les prix du secteur ont augmenté de 14,3 % en août, après 10,3 % en juillet. Cette accélération est liée à la remontée du pétrole et du gaz depuis la reprise des hostilités entre les États-Unis et l’Iran au début de l’été. Le conflit au Moyen-Orient renchérit les anticipations de marché et réactive un risque déjà observé lors de précédents épisodes de tension géopolitique.

Pour la BCE, le signal est délicat. L’institution vise une inflation d’environ 2 % à moyen terme, mais une grande partie du rebond actuel vient d’un poste sur lequel la politique monétaire agit lentement. Relever les taux pèse sur le crédit, l’investissement et la consommation, mais ne fait pas baisser immédiatement le prix d’un baril lorsque l’offre mondiale est perturbée. Maintenir une ligne prudente expose, à l’inverse, au risque de voir les anticipations de prix se dégrader.

Les entreprises surveillent déjà les coûts de transport et d’approvisionnement. Une hausse prolongée des carburants se répercute sur la logistique, puis sur certains prix de détail. Les négociations salariales peuvent aussi intégrer cette poussée, surtout dans les pays où les mécanismes d’indexation sont importants. Le danger, pour les autorités monétaires, réside dans la transformation d’un choc énergétique ponctuel en inflation plus persistante.

Les prochains mois seront déterminants pour distinguer un pic temporaire d’un mouvement durable. Si les cours du pétrole se stabilisent, l’inflation pourrait ralentir mécaniquement. Si le conflit s’étend ou perturbe davantage les flux énergétiques, la pression sur les prix restera forte. Les ménages comme les entreprises aborderont l’automne avec une visibilité réduite sur les factures, les marges et les arbitrages de consommation.

L’énergie reste le principal moteur de l’accélération des prix observée en août. — © Image générée par IA / Ideogram Questions fréquentes Pourquoi l’inflation augmente-t-elle en zone euro en août ? La hausse provient surtout des prix de l’énergie, tirés par le pétrole et le gaz dans un contexte de tensions au Moyen-Orient. Eurostat chiffre la progression de l’énergie à 14,3 % sur un an en août. Que signifie une inflation à 3,3 % pour la BCE ? Ce niveau dépasse la cible d’environ 2 % retenue par la Banque centrale européenne. Il complique ses décisions, car le rebond vient surtout de l’énergie, un poste sur lequel les taux d’intérêt agissent avec délai. L’inflation hors énergie reste-t-elle élevée ? Hors énergie, l’inflation atteint 2,2 % en août dans la zone euro. Cet indicateur reste proche de la cible de la BCE, mais il demeure supérieur au niveau visé pour la stabilité des prix. Autre article : Les renouvelables visent 8,4 TW en 2031, un doublement sous pression des réseaux