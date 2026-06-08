Affaire Lyhanna : des rassemblements devant les tribunaux, de Paris à la Vendée

4.9/5 - (64 votes)

Le lundi 8 juin 2026, des centaines de personnes se retrouvent devant des tribunaux partout en France, de Paris à la Vendée, après la mort de Lyhanna, 11 ans. Le même mot d’ordre revient sur les pancartes, dans les prises de parole et dans les silences, celui d’une protection jugée insuffisante pour les enfants.

La scène se répète, ville après ville, à la tombée du jour. Des palais de justice deviennent des points de ralliement. Des collectifs féministes et des associations de protection de l’enfance appellent à se rassembler, pour honorer la mémoire de la fillette et mettre en cause ce qu’ils décrivent comme des défaillances institutionnelles. En Vendée, plusieurs centaines de personnes se réunissent devant les tribunaux, rapporte Ouest-France.

Le 8 juin 2026, des centaines de personnes devant le palais de justice de Paris

Sur l’île de la Cité, le palais de justice de Paris sert de décor à une mobilisation qui se veut à la fois hommage et accusation. D’après Le Parisien, des centaines de personnes se rassemblent le lundi 8 juin 2026 dans la soirée devant le palais de justice, après une interdiction de se réunir place Vendôme prononcée par la Préfecture de police.

Les organisateurs cités par Le Parisien, Mouv’enfants, le Collectif Enfantiste, Nous toutes ou encore la Fondation des femmes, inscrivent la mobilisation dans une séquence politique plus large. Ils dénoncent l’inaction du gouvernement et parlent d’ injustice de trop. Dans la foule, la revendication centrale se fixe sur un point, la protection des femmes et des enfants, et sur un autre, les moyens alloués à cette protection.

Ce choix du tribunal comme lieu n’a rien d’anodin. Il ancre le débat dans l’univers de la justice, ses procédures, ses arbitrages, ses lenteurs parfois. Il place aussi les manifestants face à une façade symbolique, celle de l’État qui juge, et qui, à leurs yeux, n’a pas su prévenir.

Gérald Darmanin réunit les procureurs généraux et demande une revue des plaintes

Au même moment, la réponse institutionnelle s’organise. Selon Le Parisien, le ministre de la Justice Gérald Darmanin réunit le matin même les procureurs généraux et leur demande une revue des plaintes concernant des enfants victimes. L’objectif affiché est de reprendre l’intégralité des plaintes qui touchent les enfants, un volume que le ministre chiffre à 70 000, toujours selon Le Parisien.

La chronologie pèse dans la perception publique. Le corps de Lyhanna est retrouvé près de Fleurance (Gers), après sa disparition, et l’émotion nationale s’intensifie à mesure que l’affaire s’accompagne d’éléments judiciaires et de questions sur la manière dont les alertes ont été traitées. Les rassemblements du soir, eux, se nourrissent de cette impression de décalage entre l’onde de choc dans le pays et la mécanique administrative.

Dans la rue, la demande se formule aussi en termes législatifs. Le Parisien rapporte que des collectifs appellent à des rassemblements devant le ministère de la Justice et des tribunaux pour réclamer une loi sur les violences faites aux mineurs. Le tribunal devient alors un lieu de pression, pas seulement un lieu de recueillement.

De Lorient à Blois, l’appel national se décline devant les tribunaux

Le mouvement ne se limite pas à Paris. À Lorient (Morbihan), un rassemblement est annoncé devant le palais de justice, à la suite d’un appel national, selon Le Télégramme. Le collectif #NousToutes lance l’appel localement, avec un rendez-vous donné le lundi 8 juin 2026 en début de soirée. Le Télégramme décrit une mobilisation qui vise à pointer la responsabilité de l’État et rappelle que l’affaire de la fillette a suscité une émotion nationale.

Le même soir, à Blois, le collectif Mouv’enfants appelle à un rassemblement devant le tribunal à 19 h, selon La Nouvelle République. Le journal évoque des collectifs, associations et personnalités qui dénoncent des défaillances du système judiciaire dans la gestion de l’affaire, et parle de dysfonctionnements de la justice tels qu’ils sont formulés par les organisateurs.

Cette simultanéité, ville après ville, crée un effet de réseau. Les mots d’ordre circulent, les lieux se ressemblent, les façades de tribunaux deviennent des repères familiers. La mobilisation s’écrit dans une géographie précise, celle des palais de justice, et dans un calendrier serré, celui d’un appel national concentré sur une date.

En Vendée, plusieurs centaines de personnes devant les tribunaux

En Vendée, la mobilisation prend aussi la forme d’un rassemblement devant les tribunaux. Ouest-France rapporte que plusieurs centaines de personnes se sont réunies, avec un message martelé, Les enfants doivent être protégés. Le choix de cette formule, directe, sans détour, dit l’essentiel, une exigence de protection et un soupçon de faillite.

Ce type de rassemblement agrège des profils différents. Des militants associatifs, des citoyens venus sans bannière, des personnes qui connaissent les rouages de la protection de l’enfance, d’autres qui découvrent brutalement un système. Le point commun tient dans une colère froide, contenue, mais très lisible. Devant un tribunal, on ne manifeste pas seulement, on interpelle une institution.

Dans cette séquence, la Vendée n’est pas un cas isolé, elle s’inscrit dans un mouvement national. Mais elle donne à voir une réalité qui échappe parfois au prisme parisien, la capacité de mobilisation locale sur des sujets de justice et de protection des mineurs, et la manière dont une affaire survenue dans le Gers résonne jusque dans l’Ouest.

Une liste de villes mobilisées, et la stratégie du même lieu, même heure

L’architecture de la mobilisation repose sur une mécanique simple, se retrouver devant les tribunaux à la même heure. Sur son site, Mouv’enfants publie une liste de villes participantes au rassemblement du lundi 8 juin à 19 h, précisant que la liste est mise à jour au fur et à mesure. On y retrouve Paris, Lyon, Nice, Auxerre et Troyes, avec des lieux explicitement liés à la justice, palais de justice ou tribunal.

Cette stratégie du même lieu, même heure produit un double effet. Elle rend l’événement lisible médiatiquement, parce qu’il est coordonné. Elle donne aussi un sentiment d’ampleur, parce que chaque rassemblement local s’inscrit dans une image nationale. Dans une affaire où la question posée est celle des alertes, des plaintes et de leur traitement, le choix de la synchronisation devient un langage politique.

Reste un enjeu de fond, que les organisateurs mettent au centre, le passage de l’émotion à des changements concrets. Les rassemblements du 8 juin, à Paris, en Vendée, à Lorient, à Blois et ailleurs, posent la même question à l’État, comment une société traite les signaux faibles quand ils concernent des enfants, et comment la justice et les dispositifs de protection répondent quand le pire survient.

FAQ

Pourquoi des rassemblements ont-ils lieu devant des tribunaux?

Les collectifs et associations choisissent les tribunaux comme lieux symboliques pour interpeller la justice et l’État sur la protection des enfants, dans le sillage de l’affaire Lyhanna, selon Le Parisien, Le Télégramme, La Nouvelle République et Ouest-France.

Quand ont eu lieu les rassemblements liés à l’affaire Lyhanna?

Plusieurs rassemblements sont organisés le lundi 8 juin 2026 en fin de journée, d’après Le Parisien, Le Télégramme et La Nouvelle République.

Qu’a annoncé le ministre de la Justice Gérald Darmanin?

Selon Le Parisien, Gérald Darmanin réunit les procureurs généraux et leur demande une revue des plaintes concernant des enfants victimes, en évoquant un total de 70 000 plaintes.

Quelles associations sont citées parmi les organisateurs?

Le Parisien cite Mouv’enfants, le Collectif Enfantiste, Nous toutes et la Fondation des femmes parmi les collectifs et associations mobilisés.

Quelles villes sont mentionnées dans les appels à mobilisation?

Mouv’enfants mentionne une liste de villes participantes, dont Paris, Lyon, Nice, Auxerre et Troyes, avec des rendez-vous fixés à 19 h.

Questions fréquentes Pourquoi des rassemblements ont-ils lieu devant des tribunaux ? Les collectifs et associations choisissent les tribunaux comme lieux symboliques pour interpeller la justice et l’État sur la protection des enfants dans le sillage de l’affaire Lyhanna, selon Le Parisien, Le Télégramme, La Nouvelle République et Ouest-France. Quand ont eu lieu les rassemblements liés à l’affaire Lyhanna ? Plusieurs rassemblements sont organisés le lundi 8 juin 2026 en fin de journée, d’après Le Parisien, Le Télégramme et La Nouvelle République. Qu’a annoncé Gérald Darmanin après la découverte du corps de Lyhanna ? Selon Le Parisien, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a réuni les procureurs généraux et leur a demandé une revue des plaintes concernant des enfants victimes. Quelles associations sont citées parmi les organisateurs à Paris ? Le Parisien cite Mouv’enfants, le Collectif Enfantiste, Nous toutes et la Fondation des femmes parmi les collectifs et associations mobilisés. Quelles villes figurent dans la liste de mobilisation publiée par Mouv’enfants ? Mouv’enfants mentionne une liste de villes participantes, dont Paris, Lyon, Nice, Auxerre et Troyes, avec des rendez-vous annoncés à 19 h.