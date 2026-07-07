Polytechnique Ventures flèche 5 % de son dernier véhicule vers le pré-amorçage, un segment où la deeptech française peine souvent à franchir le premier cap de financement. Le fonds, adossé à l’École polytechnique et financé par ses Alumni, veut accélérer la mise sur orbite de projets très en amont.

Le mouvement dit quelque chose d’un paradoxe bien connu des investisseurs: la France revendique une recherche de haut niveau, mais les équipes issues des laboratoires se heurtent, au démarrage, à des besoins de capital et d’accompagnement plus lourds que dans le logiciel. En consacrant une poche dédiée à cette phase, Polytechnique Ventures assume une stratégie de pipeline: sécuriser l’amont pour alimenter ensuite l’amorçage et les tours suivants.

Dans le même temps, le fonds formalise un positionnement qui le distingue d’un véhicule école classique: intervenir très tôt, mais avec une capacité de suivi, et en co-investissement, pour éviter que les projets ne s’arrêtent faute de relais. Cette approche s’inscrit dans la dynamique de l’écosystème X, entre incubateurs, plateformes techniques et réseau d’experts mobilisables autour des fondateurs.

En chiffres 5 % Part du fonds dédiée au pré-amorçage Dernier fonds de Polytechnique Ventures 21 M€ Taille annoncée du fonds II Polytechnique Ventures II 15-20 Start-up visées Pré-seed et seed 250 k€-1 M€ Tickets initiaux annoncés Investissements de départ 2 M€ Capacité de follow-on par entreprise Réinvestissements

Un fonds d’amorçage financé par les Alumni, ancré dans l’écosystème de l’X

Polytechnique Ventures se présente comme le fonds d’amorçage de l’École polytechnique, financé par les Alumni, avec une mission centrée sur les start-up issues de l’écosystème d’innovation et d’entrepreneuriat de l’École [SOURCE 1]. L’éligibilité revendiquée est large, mais balisée: entreprises fondées par un ou plusieurs anciens, issues d’un ou plusieurs laboratoires de l’X, ou incubées à l’X [SOURCE 1].

Ce cadrage est stratégique. Il permet au fonds de capitaliser sur une proximité opérationnelle, le campus, les incubateurs, les plateformes techniques et le Fab Lab, et sur un réseau d’experts et de mentors, présenté comme un avantage d’exécution pour des projets technologiques ambitieux [SOURCE 1]. Autrement dit, Polytechnique Ventures ne vend pas seulement du capital, il vend une capacité d’accélération dans un environnement où l’accès aux compétences scientifiques, industrielles et commerciales conditionne la vitesse de passage du prototype au marché.

Le fonds revendique une focalisation sur des secteurs technologiques alignés avec les domaines d’excellence de l’École, avec une liste qui couvre, entre autres, l’énergie, le climat, la mobilité, la santé, l’industrie 4.0, l’IoT, la cybersécurité, les matériaux ou la finance [SOURCE 3]. Ce spectre large a une logique: la deeptech ne se laisse pas enfermer dans une verticale unique, et l’X alimente historiquement plusieurs filières industrielles.

Fonds II: 21 M€, 15 à 20 start-up ciblées, tickets de 250 k€ à 1 M€

Le deuxième fonds, Polytechnique Ventures II, a levé 21 M€ et vise à financer 15 à 20 start-up aux stades pré-seed et seed [SOURCE 5]. La fourchette de tickets annoncée se situe entre 250 k€ et 1 M€ en investissement initial [SOURCE 5], avec une capacité de suivi pouvant aller jusqu’à 2 M€ par entreprise pour les réinvestissements [SOURCE 5].

Cette architecture répond à une contrainte classique: en deeptech, l’investissement initial sert souvent à financer des jalons techniques (validation, industrialisation, premières certifications selon les secteurs), mais la création de valeur se joue sur la durée. La possibilité de remettre au pot est un signal utile, parce qu’elle réduit le risque de trou d’air entre un premier chèque et le tour suivant, surtout lorsque la traction commerciale met plus de temps à se matérialiser.

Le fonds indique intervenir aux stades très précoces, avec des tickets qui peuvent aller de 250 k€ à 1 M€ en pré-amorçage ou amorçage [SOURCE 4]. Dans sa présentation, Polytechnique Ventures met aussi en avant une stratégie d’investissement en co-investissement et un continuum d’intervention allant jusqu’à la Série A [SOURCE 3], un point important pour des start-up qui devront souvent composer avec plusieurs financeurs, publics et privés, avant d’atteindre un modèle industriel robuste.

Ce que change la poche pré-amorçage Financer l’extrême amont Dédier 5 % au pré-amorçage vise à soutenir des projets avant l’amorçage, quand la structuration de l’équipe et les premiers jalons techniques restent fragiles. Effet réseau Alumni Le fonds met en avant un financement par les Alumni et l’appui d’un réseau d’experts et de mentors pour compléter le capital par de l’accompagnement. Capacité de suivi Avec des follow-ons annoncés jusqu’à 2 M€ par entreprise, Polytechnique Ventures II cherche à limiter les ruptures de financement entre les tours. Risque deeptech La deeptech implique des cycles de maturation plus longs et des besoins de preuve plus élevés, ce qui rend la discipline de sélection et de jalons déterminante. Avantage campus L’accès aux incubateurs, plateformes techniques et au Fab Lab de l’École polytechnique est présenté comme un levier d’accélération pour les start-up financées.

Pourquoi réserver 5 % au pré-amorçage change la mécanique du dealflow

La décision de dédier 5 % du dernier fonds aux start-up en pré-amorçage s’inscrit dans une logique de chaîne d’approvisionnement du capital-risque: sécuriser l’extrême amont pour augmenter, mécaniquement, le nombre de dossiers investissables à l’amorçage. C’est aussi une façon de se positionner sur des projets encore trop fragiles pour attirer des tickets plus élevés, mais déjà porteurs d’un avantage scientifique ou technologique.

À ce stade, l’enjeu n’est pas seulement financier. Le pré-amorçage sert à transformer une intuition de recherche en trajectoire entrepreneuriale: constitution de l’équipe, clarification de l’usage, premiers partenariats industriels, cadrage de la propriété intellectuelle. Dans un écosystème académique, ce travail est souvent sous-estimé, alors qu’il conditionne la capacité à lever ensuite dans de bonnes conditions.

Le choix d’une poche dédiée peut aussi réduire un biais fréquent des fonds: privilégier des dossiers déjà formatés pour le venture, au détriment de projets plus scientifiques, plus longs, plus risqués, mais potentiellement plus différenciants. En internalisant une part de ce risque, Polytechnique Ventures cherche à élargir son entonnoir, tout en restant cohérent avec une thèse orientée deeptech et transition, décrite dans sa présentation institutionnelle [SOURCE 3].

Reste que cette stratégie impose une discipline de sélection. Le pré-amorçage peut diluer beaucoup de temps d’équipe pour des montants unitaires plus faibles. L’arbitrage devient organisationnel: construire un process léger, mais exigeant, et s’appuyer sur l’écosystème X, incubateurs et mentors, pour mutualiser l’accompagnement [SOURCE 1].

Deeptech: l’avantage comparatif du campus, et la question du passage à l’échelle

Polytechnique Ventures met en avant une proximité avec le campus et ses outils d’accompagnement, incubateurs, plateformes techniques, Fab Lab, comme un socle différenciant [SOURCE 1]. Pour une start-up deeptech, cette proximité peut accélérer des étapes coûteuses: accès à des équipements, interactions avec des chercheurs, recrutement d’ingénieurs, itérations rapides sur un prototype. À titre de comparaison, dans le logiciel, l’accès à l’infrastructure est plus facilement commoditisé; dans la deeptech, l’infrastructure fait partie du moat initial.

Le fonds affiche aussi une couverture sectorielle large, énergie, climat, mobilité, santé, industrie 4.0, cybersécurité, matériaux, finance, qui reflète la diversité des champs de recherche et d’applications [SOURCE 3]. Cette diversité est une force, parce qu’elle multiplie les options de dealflow. Mais elle pose une question de profondeur: chaque verticale deeptech a ses métriques, ses cycles, ses régulations, ses acteurs industriels. La promesse de valeur repose alors sur la capacité du réseau Alumni à apporter des compétences et des portes d’entrée, ce que Polytechnique Ventures revendique explicitement [SOURCE 1].

Sur la mécanique d’investissement, le fonds indique une stratégie early stage avec des tickets initiaux moyens annoncés entre 250 k€ et 500 k€ en pré-seed et seed, puis des réinvestissements en Série A, avec un ticket moyen par entreprise d’environ 2,5 M€ [SOURCE 3]. Cette articulation, si elle est tenue dans la durée, peut aider à stabiliser les trajectoires: un investisseur qui suit a intérêt à structurer tôt la gouvernance, les jalons et la stratégie de financement.

La réserve de 5 % au pré-amorçage ajoute une brique: elle peut permettre d’aller chercher des projets plus tôt, avant que d’autres fonds ne les voient. Pour l’écosystème de l’X, c’est aussi un signal interne, la création d’entreprise est financée dès les premières étapes, ce qui peut influencer la décision de chercheurs ou d’élèves-ingénieurs de se lancer.

Repères clés sur Polytechnique Ventures II

Un fonds annoncé à 21 M€ [SOURCE 5].

[SOURCE 5]. Une cible de 15 à 20 start-up [SOURCE 5].

start-up [SOURCE 5]. Des tickets initiaux de 250 k€ à 1 M€ [SOURCE 5].

[SOURCE 5]. Un suivi pouvant aller jusqu’à 2 M€ par entreprise [SOURCE 5].

Lecture stratégique: ce que la poche pré-amorçage peut déclencher

En pratique, consacrer 5 % au pré-amorçage peut avoir un effet d’entraînement: plus de projets maturent, plus le fonds augmente ses chances de sélectionner, à l’amorçage, des équipes déjà dé-risquées sur la technologie et la structuration. Or c’est souvent là que se joue la différence entre une start-up deeptech qui reste un projet de laboratoire et une entreprise capable de convaincre des industriels, puis des investisseurs de croissance.

La suite dépendra de l’exécution: la qualité du sourcing, la capacité à syndiquer avec d’autres fonds, et la mobilisation réelle du réseau d’experts promis. Dans un marché où les tours s’étalent et où les exigences de preuve augmentent, l’avantage comparatif ne se décrète pas, il se construit dossier après dossier.