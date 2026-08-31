30 août, 11 h à 17 h, six heures de prix négatifs en France, ce que cette électricité quasi gratuite change vraiment

Les prix de gros de l’électricité sont passés sous zéro dimanche 30 août, selon les données relayées par Selectra. La plage signalée s’étend de 11 h à 17 h, période durant laquelle le prix spot est devenu négatif. Cette situation ne signifie pas une facture nulle pour tous les ménages, mais elle permet à certains contrats indexés sur le marché de bénéficier d’une électricité quasiment gratuite, hors taxes et frais d’acheminement.

Selectra signale six heures négatives le dimanche 30 août

La séquence observée dimanche 30 août s’inscrit dans un phénomène désormais régulier sur le marché de gros européen. Entre 11 h et 17 h, le prix spot français est tombé sous le seuil de zéro, selon les horaires communiqués par Selectra. Concrètement, les producteurs ont payé pour injecter leur électricité sur le réseau, faute d’une demande suffisante face à une production abondante.

Ce déséquilibre apparaît le plus souvent lors des journées de faible consommation, en particulier le week-end. Dimanche, les usages industriels étaient réduits, tandis que la production solaire de milieu de journée restait élevée. Lorsque les parcs photovoltaïques, l’éolien et les centrales disponibles produisent davantage que la consommation immédiate, le prix horaire peut devenir négatif sur Epex Spot, la plateforme de référence pour ces échanges.

Pour le système électrique, ces prix négatifs ne constituent pas une anomalie isolée. Ils servent de signal économique : consommer davantage au bon moment, stocker l’électricité ou réduire certaines productions pilotables devient plus intéressant. Les opérateurs de batteries, les stations de recharge et certains sites industriels peuvent adapter leurs usages dans ces créneaux précis.

Pour les particuliers, la lecture demande plus de prudence. Le prix de gros représente seulement une partie de la facture. Le tarif payé inclut aussi l’acheminement via le réseau, les taxes, l’abonnement et la marge du fournisseur. Même lorsque le prix spot devient négatif, ces composantes demeurent. La gratuité annoncée concerne donc surtout la part énergie, pas l’ensemble du kilowattheure facturé.

Les prix négatifs apparaissent lorsque la production dépasse la demande immédiate. — © Image générée par IA / Ideogram

Offres indexées et contrats classiques face à la gratuité

Les ménages concernés en priorité sont ceux qui disposent d’offres dynamiques ou de contrats directement indexés sur les prix horaires du marché. Dans ce cas, le fournisseur répercute tout ou partie du prix spot, parfois avec un décalage ou une grille contractuelle spécifique. Les clients doivent donc consulter leur espace fournisseur avant de lancer lave-linge, chauffe-eau ou recharge de véhicule électrique.

Les abonnés au tarif réglementé ou à prix fixe ne voient généralement pas leur prix changer heure par heure. Leur facture reste calculée selon une grille stable, même si le marché décroche ponctuellement. Les détenteurs d’un compteur Linky peuvent néanmoins mieux suivre leurs consommations et déplacer certains usages vers les plages les moins chères de leur contrat, notamment en heures creuses.

Cette différence explique les écarts de perception autour de l’expression électricité gratuite. Pour un foyer au tarif classique, l’information a surtout une valeur pédagogique : elle montre que le coût réel de production varie fortement selon l’heure. Pour un foyer équipé d’un contrat dynamique, elle peut produire une économie mesurable, surtout si la consommation est flexible et importante durant les six heures concernées.

Le gain reste encadré par les taxes et le tarif d’utilisation des réseaux, deux éléments qui ne deviennent pas négatifs. Une recharge de voiture électrique ou le déclenchement d’un ballon d’eau chaude peut être pertinent, mais l’économie dépend du contrat, de la puissance souscrite et du volume consommé entre 11 h et 17 h.

Ces épisodes renforcent l’intérêt des outils de pilotage domestique. Thermostats connectés, programmateurs de chauffe-eau et applications fournisseurs permettent d’aligner les usages sur les prix horaires. Leur efficacité repose néanmoins sur une information claire, publiée à l’avance, et sur des contrats suffisamment lisibles pour que les consommateurs distinguent gratuité de marché et coût complet de facture.

Les foyers équipés de contrats dynamiques peuvent déplacer certains usages électriques. — © Image générée par IA / Ideogram Questions fréquentes L'électricité était-elle gratuite pour tous dimanche 30 août ? Non. La baisse sous zéro concerne le prix de gros. Les clients au tarif réglementé ou à prix fixe ne bénéficient généralement pas d’un prix horaire négatif sur leur facture. Quelles étaient les heures concernées par les prix négatifs ? La plage relayée par Selectra allait de 11 h à 17 h dimanche 30 août, soit six heures durant lesquelles le prix spot français est passé sous zéro. Quels usages déplacer pendant ces heures ? Les usages les plus pertinents sont la recharge d’un véhicule électrique, le chauffe-eau, le lave-linge ou le lave-vaisselle, à condition que le contrat répercute les prix horaires.