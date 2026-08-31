En 2026, Wall Street suit la couleur de l’argent, solaire et batteries, ce qui fait échouer Donald Trump face aux énergies vertes

La formule citée par L’Express, « Ils suivent la couleur de l’argent », résume le rapport de force autour des énergies vertes aux États-Unis. Donald Trump multiplie les attaques contre l’éolien, le solaire et les aides fédérales, mais les investisseurs regardent surtout les marges, la demande électrique et la stabilité des contrats. Sur ce terrain, la transition énergétique conserve un avantage que la politique peine à effacer.

Wall Street finance solaire et batteries malgré Donald Trump

La bataille annoncée contre les énergies vertes se heurte d’abord à un mécanisme simple: les capitaux vont vers les projets rentables. Dans l’électricité, le solaire au sol, les batteries de stockage et certains parcs éoliens ont gagné en compétitivité grâce à la baisse des coûts industriels. Pour les fonds d’infrastructure, Wall Street évalue un actif sur ses flux de revenus, pas sur les slogans de campagne. La phrase rapportée par L’Express, « Ils suivent la couleur de l’argent », correspond à cette logique. Les analystes interrogés par la presse économique décrivent une discipline comparable à celle des pipelines ou des autoroutes: priorité au rendement attendu et au risque contractuel.

Les contrats d’achat d’électricité signés sur quinze ou vingt ans jouent un rôle central. Un data center, une usine automobile ou un opérateur télécom cherche un prix prévisible, avec une livraison garantie. Les producteurs renouvelables répondent à cette demande avec des accords privés qui réduisent l’exposition aux variations du gaz. Cette sécurité intéresse banques, assureurs et caisses de retraite, dont les portefeuilles recherchent des revenus réguliers.

Les attaques de Donald Trump contre les subventions fédérales ne suffisent pas à bloquer les financements déjà engagés. Beaucoup de projets ont sécurisé leurs crédits d’impôt, leurs raccordements et leurs fournisseurs. Un changement de cap réglementaire peut retarder des permis, alourdir les contentieux ou refroidir l’éolien en mer, secteur plus dépendant des autorisations publiques. Il annule plus difficilement des centrales solaires terrestres proches des grands bassins de consommation.

La demande électrique renforce cette inertie. L’intelligence artificielle, la climatisation et la réindustrialisation augmentent les besoins du réseau américain. Face à cette pression, les énergéticiens cherchent des capacités rapides à construire. Le solaire et les batteries ont l’avantage des délais courts, même si le gaz reste indispensable pour l’équilibre du système. Les investisseurs ne défendent donc pas une cause militante: ils arbitrent entre coût, délai et risque.

Les investisseurs privilégient les contrats de long terme et la stabilité des revenus. — © Image générée par IA / Ideogram

Texas et Géorgie protègent les emplois des énergies vertes

Le second obstacle pour Donald Trump vient de la géographie économique. Une partie majeure des investissements verts se trouve dans des États conservateurs, où gouverneurs, élus locaux et industriels défendent les chantiers pour des raisons d’emploi. Le Texas, premier État pétrolier du pays, est aussi un poids lourd de l’éolien terrestre et du solaire. Les développeurs y profitent d’espaces disponibles, d’un marché électrique libéralisé et d’une forte demande des métropoles. Dans plusieurs comtés ruraux, les loyers versés aux propriétaires fonciers complètent aussi les revenus agricoles.

Dans le Sud-Est, la Géorgie illustre une autre facette du phénomène. Les usines liées aux batteries, aux véhicules électriques et aux composants attirent fournisseurs, sous-traitants et formations techniques. Pour un élu local, fermer la porte à ces investissements signifie renoncer à des recettes fiscales, à des emplois industriels et à des chaînes d’approvisionnement installées près des ports et des autoroutes. Le débat idéologique devient moins audible quand une usine promet plusieurs centaines de postes.

Cette réalité fragilise la stratégie politique anti-renouvelables. Les majorités au Congrès peuvent modifier des règles, mais elles rencontrent la résistance de leurs propres territoires. Des élus républicains ont déjà défendu certains crédits d’impôt lorsque des projets concernaient leur circonscription. La défense du charbon ou du pétrole ne disparaît pas, mais elle cohabite avec le pragmatisme local. Les collectivités veulent des investissements visibles, rapides et compatibles avec les besoins des entreprises.

Le secteur reste exposé à des contraintes sérieuses: files d’attente pour le raccordement, dépendance à certains composants importés, hausse du coût du capital et conflits autour des paysages. L’éolien en mer demeure particulièrement vulnérable aux décisions fédérales. Mais la dynamique la plus solide repose sur l’emploi industriel et la facture d’électricité. Tant que les entreprises achètent de l’énergie bas carbone pour sécuriser leurs coûts, la pression financière continuera de limiter la portée des offensives politiques.

Les États conservateurs défendent les implantations industrielles liées aux technologies bas carbone. — © Image générée par IA / Ideogram Questions fréquentes Pourquoi Donald Trump peine-t-il à freiner les énergies vertes ? De nombreux projets renouvelables reposent sur des contrats privés de long terme, des crédits d’impôt sécurisés et une demande électrique en hausse. Les investisseurs privilégient le rendement attendu plutôt que le discours politique. Quel rôle jouent les États conservateurs dans cette dynamique ? Ils accueillent une part importante des usines, parcs solaires, projets éoliens et sites liés aux batteries. Les élus locaux défendent ces investissements car ils apportent emplois, recettes fiscales et activité industrielle. Quels segments restent les plus vulnérables aux décisions fédérales ? L’éolien en mer paraît le plus exposé, car il dépend davantage des autorisations publiques, des permis maritimes et des arbitrages réglementaires. Le solaire terrestre et les batteries disposent souvent de délais plus courts.