Près de 70 km sans recharge, trois roues et énergie solaire, ce tricycle repéré par Auto Plus surprend en ville

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Par : La Biche Dubois

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Un tricycle solaire insolite repéré par Auto Plus attire l’attention avec une promesse simple, rouler près de 70 km grâce à l’énergie du soleil. Cette annonce intervient dans un marché où les petits véhicules électriques cherchent une place entre le vélo cargo, le scooter urbain et la microvoiture, avec une priorité affichée donnée aux trajets courts.

Auto Plus signale un tricycle solaire annoncé à 70 km

La donnée mise en avant par Auto Plus tient en une valeur parlante pour le grand public, une autonomie annoncée autour de 70 km. Pour un véhicule léger à trois roues, ce seuil correspond à plusieurs journées de petits déplacements domicile-travail, courses de proximité ou liaisons entre quartiers, à condition que le parcours reste compatible avec une vitesse modérée et une utilisation urbaine.

Le terme tricycle solaire mérite une précision. Il ne désigne pas une voiture classique équipée d’un toit photovoltaïque, mais un engin léger conçu autour d’une consommation réduite. Cette architecture limite les besoins en énergie et rend crédible l’apport d’un panneau solaire, surtout lorsque le véhicule stationne longtemps dehors. La promesse repose donc moins sur la puissance brute que sur la sobriété mécanique.

La formulation reprise autour du sujet a pu créer une confusion entre distance et charge, avec une mention de « 70 kilos » dans certains résumés. Dans le contexte d’un véhicule qui « roule », l’information utile concerne bien une distance annoncée, exprimée en kilomètres. Le poids transportable, lui, dépendrait d’une fiche technique complète, non fournie dans la courte présentation disponible.

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Cette prudence est nécessaire, car l’autonomie réelle varie selon plusieurs paramètres, le relief, la température, la pression des pneus, le poids embarqué et le temps d’exposition au soleil. Le chiffre communiqué donne un ordre de grandeur, pas une garantie universelle. Pour les utilisateurs visés par la mobilité légère, l’intérêt se mesure surtout au coût d’usage, à la facilité de stationnement et à la possibilité de réduire les recharges sur secteur.

Panneau solaire installé sur un tricycle électrique compact urbain
Le panneau solaire complète la batterie, sans remplacer totalement une recharge classique. — © Image générée par IA / Ideogram

Le panneau photovoltaïque limite l’usage aux trajets urbains courts

Un panneau photovoltaïque installé sur un véhicule compact produit une quantité d’énergie limitée par sa surface. Même sous un bon ensoleillement, il ne peut pas rivaliser avec une prise domestique pour récupérer rapidement une batterie vide. Son rôle principal consiste à prolonger l’autonomie, compenser une partie des trajets quotidiens et maintenir une charge lorsque le tricycle reste garé plusieurs heures dehors.

La batterie demeure donc l’élément central. Elle absorbe l’énergie solaire lorsque les conditions sont favorables et fournit la puissance lorsque le conducteur démarre, monte une pente ou transporte des affaires. Cette combinaison peut convenir à des trajets répétitifs et courts, par exemple cinq à quinze kilomètres par jour. Elle devient moins adaptée aux longues distances, aux parcours rapides ou aux usages intensifs sans recharge complémentaire.

Le positionnement le plus cohérent concerne les trajets courts en zone urbaine ou périurbaine. Dans ce cadre, le tricycle solaire peut remplacer une partie des déplacements effectués en voiture, notamment lorsque le conducteur transporte quelques sacs, du matériel léger ou des achats. Sa stabilité à trois roues peut aussi rassurer des usagers peu à l’aise avec un vélo chargé, même si la maniabilité dépendra du gabarit exact.

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Le principal intérêt économique tient au coût d’usage. Une consommation électrique faible, une recharge solaire partielle et un entretien plus simple que celui d’une voiture peuvent séduire des ménages attentifs à leurs dépenses. Le frein reste la disponibilité réelle du modèle, son prix, son homologation et son comportement sur route. Ces éléments détermineront si l’objet reste une curiosité technique ou devient une solution crédible pour certains déplacements du quotidien.

Tricycle solaire utilisé pour des courses et trajets urbains courts
L’usage le plus crédible concerne les déplacements courts avec une charge modérée. — © Image générée par IA / Ideogram

Questions fréquentes

Ce tricycle solaire roule-t-il uniquement grâce au soleil ?
Non. Le panneau solaire contribue à alimenter la batterie, surtout lorsque le véhicule stationne dehors. La batterie reste nécessaire pour fournir l’énergie lors des démarrages, des montées et des trajets sans soleil suffisant.
L'autonomie de 70 km est-elle garantie dans tous les cas ?
Non. Le chiffre annoncé donne un ordre de grandeur. L’autonomie réelle dépend du relief, du poids transporté, de la météo, de la température, de l’état de la batterie et du style de conduite.
À quel usage ce type de véhicule semble-t-il destiné ?
Il paraît surtout adapté aux déplacements urbains courts, aux courses de proximité et aux trajets quotidiens modérés. Il ne remplace pas une voiture pour les longs parcours ou les usages rapides.

À retenir

  • Auto Plus met en avant un tricycle solaire annoncé autour de 70 km.
  • L’autonomie dépend fortement de l’ensoleillement, du poids et du parcours.
  • Le véhicule vise surtout les trajets urbains courts et sobres.
  • La batterie reste indispensable malgré l’apport du panneau solaire.
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