3 mètres de précision, 0 satellite requis, Wheere veut généraliser le GPS intérieur, ce qui change en indoor

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Wheere met en avant un GPS intérieur avec une promesse simple, permettre la localisation en indoor là où le GPS classique perd ses repères. Le sujet revient sur le devant de la scène avec une ambition affichée, généraliser cette capacité dans des lieux fermés.

Le thème est loin d’être anecdotique. Dans les bâtiments, les parkings, les gares, les centres commerciaux ou les sites industriels, la navigation reste souvent un mélange d’affichage, de signalétique et d’applications plus ou moins fiables. C’est précisément ce “trou” fonctionnel que Wheere veut combler, selon BFM, en portant le GPS intérieur au stade de l’usage courant.

Wheere, une promesse: retrouver la localisation quand le GPS ne passe plus

Le point de départ est connu. Le GPS fonctionne très bien en extérieur, mais il se dégrade dès que l’environnement bloque ou perturbe les signaux. À l’intérieur, la localisation devient vite imprécise, ou inutilisable. Or les besoins augmentent, pour les particuliers comme pour les organisations.

Wheere met donc en avant un positionnement indoor pensé pour des environnements où les solutions classiques atteignent leurs limites. L’objectif affiché est la généralisation d’un usage “GPS” en intérieur, avec une expérience qui se rapproche du réflexe acquis en extérieur, ouvrir une application et se situer.

Concrètement, la promesse vise deux fonctions. D’abord, se localiser, savoir où l’on se trouve dans un lieu fermé. Ensuite, se guider, obtenir un itinéraire ou une direction jusqu’à un point donné, comme on le ferait sur une carte en ville.

Pourquoi le “GPS intérieur” devient un enjeu de produit, pas seulement de R& D

Le sujet n’est pas nouveau, mais il change de nature. Pendant longtemps, l’indoor a surtout été un terrain de démonstration technologique, avec des prototypes et des pilotes. L’ambition de Wheere, telle que présentée par BFM, s’inscrit dans une logique différente, faire du GPS indoor un service utilisable dans la vraie vie, et pas seulement un test.

Le marché est tiré par des usages très concrets. La navigation dans un grand bâtiment est un irritant simple, se repérer, trouver une entrée, un service, un quai, un étage. Dans le monde professionnel, la localisation prend une autre dimension, optimisation des flux, recherche d’équipements, suivi de déplacements sur site, sécurité. Et après? Le même socle peut servir à des parcours clients, à des services de guidage, à des opérations de maintenance.

Autre point. Le “GPS intérieur” ne se résume pas à une carte. Il suppose aussi une infrastructure, une intégration logicielle et un niveau de fiabilité suffisant pour que le service ne soit pas abandonné après deux essais. C’est souvent là que les projets indoor se compliquent, déploiement, calibration, maintenance, compatibilité avec les contraintes de chaque site.

Quels usages visés: mobilité, lieux complexes, organisations et sécurité

Un GPS intérieur vise d’abord les lieux où l’on se perd. Les grands bâtiments et les espaces multi-niveaux concentrent les cas d’usage, orientation, accès, correspondances, itinéraires. Pour un utilisateur, la valeur est immédiate, gagner du temps, réduire le stress, éviter les erreurs de parcours.

Côté organisations, la logique peut être plus opérationnelle. La localisation indoor peut soutenir des besoins de logistique, de gestion d’actifs ou d’assistance aux équipes sur le terrain. Un site industriel, un entrepôt ou un campus peut chercher à mieux comprendre les mouvements, à fluidifier l’accès à certaines zones, ou à guider des intervenants.

Reste un détail, la sécurité. Dans certains environnements, savoir où se trouvent des personnes ou des équipements peut compter, en cas d’alerte, d’évacuation ou d’intervention. Ce type d’usage impose des exigences fortes, robustesse, continuité du service, et gouvernance des données.

Le problème? L’indoor touche vite à la vie privée. Toute solution de localisation doit clarifier les règles, qui est localisé, à quelles conditions, avec quel consentement, et avec quelle durée de conservation des informations. La promesse d’un GPS intérieur “généralisé” implique aussi un cadre d’usage lisible.

Généraliser l’indoor: déploiement, adoption et concurrence des solutions existantes

Parler de généralisation revient à parler d’adoption. Une technologie indoor peut être performante sur un site pilote et rester marginale si elle est trop coûteuse à déployer, trop complexe à maintenir, ou trop difficile à intégrer aux outils déjà en place.

Le défi est aussi concurrentiel. L’indoor existe déjà via des approches multiples, applications de lieux, cartographies propriétaires, solutions basées sur des balises, ou localisation issue des réseaux. Dans cet univers, Wheere doit convaincre sur des critères simples, précision, fiabilité, facilité de déploiement, et capacité à s’intégrer à des parcours existants.

Concrètement, la question centrale est celle du passage à l’échelle. Un GPS intérieur “généralisé” suppose de pouvoir couvrir des environnements variés, avec des contraintes différentes, architecture, densité de visiteurs, interférences, zones interdites, besoins métiers. C’est cette promesse d’industrialisation qui distingue une innovation séduisante d’un service qui s’installe.

Selon BFM, Wheere se place dans cette dynamique French Tech, transformer une brique technologique en produit déployable. La suite dépendra de la capacité à multiplier les terrains d’usage et à prouver la valeur au quotidien, pas seulement en démonstration.

FAQ

Qu’est-ce qu’un “GPS intérieur”?

C’est une solution de localisation en indoor qui vise à reproduire, dans un bâtiment, la capacité de se situer et de se guider comme avec le GPS en extérieur.

Pourquoi le GPS classique fonctionne mal à l’intérieur?

Dans un environnement fermé, les signaux utilisés par le GPS peuvent être bloqués ou perturbés, ce qui dégrade la localisation et rend le guidage peu fiable.

Quels lieux sont les plus concernés par la navigation indoor?

Les lieux complexes et étendus sont les premiers concernés, grands bâtiments, espaces multi-niveaux, zones où la signalétique ne suffit pas à guider efficacement.

À quoi peut servir un GPS intérieur pour une organisation?

Il peut soutenir des usages de logistique, d’orientation sur site, de recherche d’équipements ou d’assistance opérationnelle, selon les besoins du lieu et des équipes.

Quels sont les points de vigilance d’une solution de localisation indoor?

La vie privée, la gouvernance des données, et la fiabilité du service sont centrales, surtout si la localisation concerne des personnes et pas seulement des points d’intérêt.

Questions fréquentes Qu’est-ce qu’un “GPS intérieur” ? C’est une solution de localisation en indoor qui vise à permettre de se situer et de se guider à l’intérieur d’un bâtiment, là où le GPS classique perd en efficacité. Pourquoi le GPS fonctionne-t-il mal en intérieur ? En environnement fermé, les signaux utilisés par le GPS peuvent être bloqués ou perturbés, ce qui rend la position moins fiable. Quels usages sont visés par la localisation indoor ? L’orientation dans des lieux complexes, le guidage vers un point précis et, côté organisations, des usages opérationnels comme la logistique ou l’assistance sur site. Quels points de vigilance accompagnent ces technologies ? La vie privée, les conditions d’usage et la gouvernance des données, surtout quand la localisation peut concerner des personnes.