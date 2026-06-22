234 startups, 43 scale-ups, le radar cybersécurité 2026 de Bpifrance, ce que la croissance doit affronter

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Bpifrance publie son Radar des startups cybersécurité françaises 2026. Le document recense 234 startups et 43 scale-ups en France, et décrit un écosystème en forte création, mais confronté à des difficultés de croissance.

Le message est double. D’un côté, une dynamique de création qualifiée de remarquable. De l’autre, un passage à l’échelle qui reste compliqué pour une partie des entreprises, malgré l’effervescence observée dans le paysage français de la cybersécurité, selon Bpifrance.

234 startups et 43 scale-ups, la photographie 2026 selon Bpifrance

Premier fait mis en avant, le comptage. Le radar 2026 identifie 234 startups et 43 scale-ups dans la cybersécurité française, d’après Bpifrance.

Cette photographie sert de repère pour situer l’écosystème. Elle montre une base entrepreneuriale large, avec un volume important d’acteurs encore au stade startup, et un nombre plus limité d’entreprises déjà entrées dans une phase de scale-up.

Concrètement, le radar joue un rôle de cartographie. Il met en visibilité des sociétés qui opèrent sur des segments variés de la cybersécurité, tout en rappelant que la question centrale ne se limite pas à la création d’entreprises. Le sujet devient rapidement la capacité à croître, à structurer l’offre et à transformer l’élan initial en trajectoire durable.

Une effervescence de création qui masque des difficultés de croissance

Bpifrance décrit une effervescence de création remarquable dans l’écosystème français. Le choix des mots insiste sur la vitalité du flux de nouvelles entreprises et sur la densité du vivier.

Mais le texte pointe aussi des difficultés de croissance. Le contraste est net. L’écosystème produit des projets, mais le passage à l’échelle reste un point de tension.

Le problème? La croissance demande des ressources, de la structuration et une capacité à tenir dans la durée. Dans la cybersécurité, les entreprises doivent aussi convaincre sur la robustesse, la fiabilité et la capacité à répondre à des besoins exigeants. Cette exigence peut ralentir l’expansion, même quand l’innovation est au rendez-vous.

Autre point. Le radar, tel qu’annoncé, met autant l’accent sur la dynamique de création que sur les obstacles rencontrés après les premiers succès. C’est un rappel utile: un écosystème ne se juge pas seulement au nombre de logos, mais aussi à la proportion d’acteurs capables de grandir et de s’installer.

Le radar Bpifrance comme outil de lecture de l’écosystème cybersécurité

Le radar sert d’outil de lecture. Il agrège une vue d’ensemble sur les startups et les scale-ups du secteur, et propose une manière de suivre l’évolution du paysage français.

Ce type de publication remplit plusieurs fonctions. D’abord, donner une visibilité aux entreprises recensées. Ensuite, fournir un support commun aux acteurs qui gravitent autour de l’écosystème: financeurs, grands comptes, partenaires industriels, structures d’accompagnement.

Dans un secteur comme la cybersécurité, la lisibilité compte. Les acheteurs veulent identifier rapidement des solutions crédibles. Les jeunes entreprises, elles, cherchent à se différencier dans un marché où la concurrence peut être forte, y compris entre acteurs nationaux.

Reste un détail. Le radar ne raconte pas seulement une histoire de volume. Il met en scène une tension entre une base de création très active et une difficulté à transformer une partie de cette base en entreprises plus grandes, plus structurées, plus visibles.

Pourquoi le passage startup vers scale-up reste le point de friction

Le radar 2026 met en avant un écart entre le nombre de startups et celui des scale-ups. Cette différence alimente une question simple: qu’est-ce qui bloque quand il s’agit de grandir?

La cybersécurité impose des contraintes particulières. Les clients attendent des garanties élevées. Ils veulent des produits maintenus dans le temps, un support fiable, des équipes capables d’absorber des déploiements et des incidents. Pour une jeune entreprise, cette montée en puissance demande une organisation solide.

La croissance, ce n’est pas seulement vendre plus. C’est aussi industrialiser. Structurer la feuille de route produit. Recruter. Mettre en place des processus. Le radar de Bpifrance insiste sur ce point de tension, en rappelant que l’effervescence de création ne suffit pas à elle seule.

Et après? L’enjeu devient la capacité de l’écosystème à transformer une partie plus large de ses startups en entreprises capables de franchir des paliers et de s’installer comme des acteurs de référence.

FAQ

Que recense le Radar des startups cybersécurité françaises 2026?

Selon Bpifrance, il recense 234 startups et 43 scale-ups de la cybersécurité en France.

Quel constat principal ressort de la publication?

Bpifrance décrit une effervescence de création remarquable, mais souligne des difficultés de croissance pour une partie des entreprises.

Pourquoi Bpifrance met-il l’accent sur la croissance?

Parce que le passage de startup à scale-up reste un point de friction, et conditionne la capacité du secteur à faire émerger des acteurs plus grands et plus structurés.

À quoi sert un radar de ce type pour l’écosystème?

Il apporte de la lisibilité sur les acteurs, facilite l’identification des entreprises et aide à suivre la structuration du paysage, selon l’objectif de cartographie mis en avant par Bpifrance.

Questions fréquentes Que recense le Radar des startups cybersécurité françaises 2026 ? Selon Bpifrance, il recense 234 startups et 43 scale-ups de la cybersécurité en France. Quel constat principal ressort de la publication ? Bpifrance décrit une effervescence de création remarquable, mais souligne des difficultés de croissance. Pourquoi la croissance est-elle un sujet central dans le radar ? Parce que le passage de startup à scale-up reste difficile pour une partie des entreprises, malgré la dynamique de création. À quoi sert un radar de ce type pour l’écosystème ? Il apporte de la lisibilité sur les acteurs recensés et aide à cartographier l’écosystème, selon Bpifrance.