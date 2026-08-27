2027, Hyundai prépare un Santa Fe électrique à générateur thermique, ce SUV familial doit rassurer sur les longs trajets

Hyundai prépare une version du Santa Fe électrique à autonomie prolongée pour 2027, selon Automobile Propre. Le constructeur sud-coréen travaillerait sur une architecture combinant conduite électrique et générateur thermique, afin de réduire l’inquiétude liée aux longs trajets. Cette solution vise un segment familial où l’espace, la polyvalence et l’autonomie restent déterminants.

Hyundai vise 2027 pour un Santa Fe électrique prolongé

Le projet autour du Hyundai Santa Fe s’inscrit dans une période de transition pour les grands SUV. Les constructeurs accélèrent l’électrification, mais les modèles familiaux imposent des contraintes particulières. Poids élevé, usage autoroutier fréquent, remorquage ponctuel et trajets de vacances réduisent plus vite l’autonomie réelle que sur une berline compacte.

Dans ce contexte, le futur Santa Fe à autonomie prolongée ne serait pas un hybride rechargeable classique. Le principe attendu repose sur une traction assurée par un ou plusieurs moteurs électriques, tandis qu’un moteur thermique fonctionnerait comme générateur. Cette approche permet de préserver une conduite électrique au quotidien, tout en offrant une marge supplémentaire lors des déplacements éloignés des bornes rapides.

La date de 2027 place ce véhicule dans une fenêtre stratégique. Les réglementations européennes et nord-américaines poussent les marques vers des gammes moins émettrices, mais les clients n’adoptent pas tous le tout-électrique au même rythme. Hyundai peut utiliser cette solution comme passerelle, notamment pour les automobilistes qui n’ont pas de recharge à domicile ou qui parcourent régulièrement de longues distances.

À ce stade, aucune capacité de batterie, puissance de recharge ni autonomie chiffrée n’a été détaillée publiquement. L’intérêt industriel porte sur l’équilibre entre coût, masse et rendement. Une batterie trop grande renchérirait le véhicule, tandis qu’un générateur mal calibré limiterait le gain sur autoroute. Le cœur du dossier concerne donc l’autonomie prolongée, mais aussi la maîtrise du prix final.

Le calendrier 2027 impose encore une phase de mise au point technique. — © Image générée par IA / Ideogram

Hyundai cible les familles avec le Santa Fe EREV

Le format EREV, pour véhicule électrique à prolongateur d’autonomie, revient dans les discussions industrielles parce qu’il répond à des usages concrets. Un grand SUV familial doit transporter cinq à sept personnes, des bagages et parfois des équipements de loisirs. Sur ce type de véhicule, une consommation élevée peut rendre la recharge plus fréquente, surtout en hiver ou à vitesse stabilisée sur autoroute.

Pour Hyundai, le choix du SUV familial n’est pas anodin. Le Santa Fe occupe une place identifiable dans la gamme, avec une clientèle attachée au confort, à l’habitabilité et à la sécurité. Une version électrique prolongée permettrait de conserver ces atouts sans imposer une dépendance totale au réseau de bornes. Cette approche peut rassurer les conducteurs qui hésitent encore devant les contraintes perçues de l’électrique pur.

Le marché automobile montre une demande contrastée. Les ventes de véhicules électriques progressent, mais les écarts restent importants selon les pays, les aides publiques et la densité de recharge. Les grands modèles posent aussi une question de rentabilité, car les batteries de forte capacité représentent une part majeure du coût de production. Un prolongateur peut réduire la taille nécessaire de la batterie, tout en maintenant une expérience largement électrique sur les trajets quotidiens.

Cette orientation expose néanmoins Hyundai à un exercice de pédagogie commerciale. Le constructeur devra expliquer la différence entre hybride rechargeable, électrique pur et prolongateur thermique. Les émissions en usage réel dépendront du niveau de charge, du type de parcours et de la fréquence d’utilisation du générateur. Le succès du projet reposera donc autant sur la technologie que sur la clarté du positionnement face aux modèles électriques, hybrides et thermiques déjà présents sur le marché.

Le prolongateur d’autonomie vise surtout les usages familiaux longue distance. — © Image générée par IA / Ideogram Questions fréquentes Qu’est-ce qu’un Santa Fe électrique à autonomie prolongée ? Il s’agit d’un véhicule dont la conduite repose principalement sur l’électricité, avec un moteur thermique utilisé comme générateur pour prolonger l’autonomie lorsque la batterie devient insuffisante. Hyundai a-t-il confirmé les caractéristiques techniques du modèle ? Les données détaillées, comme la capacité de batterie, la puissance de recharge ou l’autonomie exacte, ne sont pas encore communiquées publiquement. Pourquoi viser un SUV familial avec cette technologie ? Un grand SUV consomme davantage d’énergie qu’un modèle compact, surtout chargé ou sur autoroute. Le prolongateur d’autonomie peut rassurer les familles qui effectuent de longs trajets.