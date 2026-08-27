-59 % en moyenne, voitures électriques d’occasion, prix Leboncoin à tomber en 2026, ce qui change pour les acheteurs

Une baisse moyenne de 59 % sur les voitures électriques d’occasion attire l’attention du marché automobile français. D’après les éléments relayés par Presse-citron à partir de données Leboncoin, les prix affichés en 2026 marquent un décrochage net par rapport aux tarifs initiaux du neuf. Cette évolution modifie les arbitrages des ménages, entre achat d’occasion, location longue durée et offres promotionnelles des constructeurs.

Leboncoin mesure une décote moyenne de 59 %

Le chiffre avancé par Leboncoin frappe par son ampleur. Une décote moyenne de 59 % signifie qu’un véhicule électrique d’occasion peut se retrouver affiché à moins de la moitié de son prix de départ, selon son âge, son kilométrage, son état général et sa finition. Cette moyenne ne décrit pas chaque annonce, mais elle donne une indication claire sur la pression qui pèse sur les vendeurs.

Le marché de l’électrique ne suit pas exactement les codes de l’occasion thermique. La valeur dépend fortement de la batterie, de son état de santé, de la vitesse de recharge acceptée et de la présence d’une garantie encore active. Un véhicule propre, peu kilométré, mais doté d’une technologie de charge datée, peut perdre plus rapidement de la valeur qu’un modèle plus récent mieux équipé.

Les acheteurs regardent aussi les coûts d’usage avec davantage de précision. Le prix de l’électricité, l’accès à une borne à domicile, la compatibilité avec les réseaux rapides et les frais d’assurance entrent dans le calcul. Sur Leboncoin, cette lecture plus fine du coût total pousse de nombreux particuliers à comparer une annonce à une offre neuve remisée, voire à une formule de leasing.

Pour les vendeurs, la conséquence est directe. Les annonces trop proches des prix du neuf restent plus longtemps en ligne, tandis que les véhicules bien positionnés attirent davantage de contacts. La décote moyenne de 59 % ne traduit donc pas seulement une correction statistique, elle signale une reprise de pouvoir des acheteurs dans la négociation.

L’état de la batterie et les conditions de recharge pèsent fortement sur la valeur d’occasion. — © Image générée par IA / Ideogram

Bonus écologique et rabais constructeurs accélèrent la baisse

La baisse des prix d’occasion s’explique en partie par les politiques commerciales du neuf. En 2026, les constructeurs multiplient les remises, les offres de financement et les loyers attractifs pour soutenir les ventes de voitures électriques. Quand un modèle neuf bénéficie d’un bonus écologique, d’une remise de marque ou d’un loyer mensuel compétitif, l’annonce d’occasion doit s’ajuster rapidement pour rester crédible.

Cette situation touche particulièrement les modèles produits en grand volume. Les citadines électriques, les berlines familiales et les SUV compacts se retrouvent en concurrence avec des véhicules neufs mieux dotés en autonomie, en aides à la conduite et en logiciels embarqués. La vitesse des progrès techniques réduit la valeur perçue des premières générations, même lorsque leur état mécanique reste satisfaisant.

Le phénomène bénéficie aux ménages qui hésitaient encore à passer à l’électrique. Un prix d’achat plus bas réduit le risque financier, surtout pour un usage urbain ou périurbain avec recharge à domicile. Une voiture achetée à prix réduit peut devenir pertinente pour les trajets quotidiens, à condition de vérifier l’autonomie réelle, le carnet d’entretien et l’état du système de recharge.

Le mouvement comporte néanmoins un revers pour les propriétaires récents. Ceux qui ont acheté leur voiture électrique à un prix élevé voient leur valeur de revente reculer plus vite que prévu. Les professionnels de la distribution surveillent aussi cette tendance, car une décote trop rapide complique les reprises, les contrats de location et le calcul des valeurs résiduelles.

Le signal envoyé par Presse-citron à partir des données Leboncoin confirme une phase de normalisation du marché. L’électrique d’occasion devient plus accessible, mais l’écart entre les modèles bien équipés et les véhicules moins performants continue de se creuser dans les annonces.

Les remises et financements sur le neuf accentuent la pression sur les prix d’occasion. — © Image générée par IA / Ideogram Questions fréquentes Que signifie la baisse moyenne de 59 % annoncée par Leboncoin ? Elle indique que les voitures électriques d’occasion affichées sur la plateforme subissent une forte décote moyenne par rapport à leur prix initial. Le niveau exact varie selon l’âge, le kilométrage, l’état de la batterie et l’équipement. Faut-il acheter une voiture électrique d’occasion en 2026 ? L’achat peut être intéressant si le prix est cohérent avec l’autonomie réelle, l’état de la batterie et les besoins quotidiens. Une vérification du carnet d’entretien et des conditions de garantie reste indispensable. Pourquoi les prix baissent-ils aussi vite ? Les progrès techniques, les remises sur les véhicules neufs, les offres de leasing et la concurrence entre modèles entraînent une baisse rapide des prix sur le marché de l’occasion.