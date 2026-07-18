2 fois plus d’électricité dans l’UE, objectif 2040, marché carbone assoupli, ce que Bruxelles veut changer pour l’énergie

La Commission européenne place l’électrification au centre de sa stratégie énergétique. Selon Toute l’Europe, Bruxelles veut doubler la part de l’électricité dans la consommation d’énergie de l’Union européenne d’ici 2040 et propose, dans le même mouvement, d’assouplir certaines règles du marché carbone. Cette double orientation vise à accélérer la sortie des énergies fossiles sans provoquer de choc économique excessif.

Bruxelles vise une électricité deux fois plus présente en 2040

L’objectif présenté par la Commission européenne consiste à faire de l’électricité le pilier central de la consommation énergétique de l’Union. Aujourd’hui, une part importante des usages reste couverte par le pétrole, le gaz ou le charbon, en particulier dans les transports, le chauffage des bâtiments et certains procédés industriels. Doubler cette part d’ici 2040 suppose une transformation massive des équipements, des infrastructures et des habitudes de consommation.

Le chantier le plus visible concerne les transports. Le développement des véhicules électriques, des bornes de recharge et des flottes professionnelles à batterie doit réduire la dépendance aux carburants importés. Dans les bâtiments, les pompes à chaleur et les systèmes de pilotage de la consommation remplacent progressivement les chaudières au gaz ou au fioul. L’industrie est aussi visée, avec des fours électriques, des procédés d’électrolyse et des contrats d’approvisionnement bas carbone.

Cette trajectoire impose une hausse rapide de la production d’électricité décarbonée. Les énergies renouvelables, le nucléaire dans les pays qui le choisissent, le stockage et la flexibilité de la demande deviennent des leviers majeurs. La difficulté porte moins sur un seul outil que sur leur coordination. Une production solaire abondante en milieu de journée, par exemple, exige des capacités de stockage ou des usages capables de se déplacer dans le temps.

Les réseaux électriques constituent le point de tension le plus concret. Les gestionnaires doivent raccorder de nouvelles capacités renouvelables, renforcer les lignes transfrontalières et moderniser les réseaux locaux. Sans ces investissements, l’électrification peut se heurter à des files d’attente pour les raccordements, à des coûts plus élevés et à des retards industriels. Bruxelles veut donc lier l’objectif climatique à une politique d’infrastructures, car le passage à l’électricité dépend autant des câbles, des transformateurs et des compteurs intelligents que des centrales de production.

L’électrification des transports figure parmi les principaux leviers de la stratégie européenne.

Le marché carbone européen face à un assouplissement ciblé

La seconde partie de l’orientation européenne porte sur le marché carbone. Ce dispositif oblige les entreprises concernées à acheter des quotas lorsqu’elles émettent du CO2. Plus le quota est cher, plus l’incitation à investir dans des technologies propres est forte. Mais cette logique peut aussi peser sur les secteurs exposés à la concurrence internationale, notamment quand les prix de l’énergie et les coûts de financement restent élevés.

Bruxelles propose d’assouplir certaines règles sans abandonner le principe du signal carbone. Les pistes évoquées portent sur la gestion du calendrier des enchères, le rôle des réserves et les mécanismes destinés à éviter des tensions de prix trop brutales. L’enjeu consiste à préserver l’efficacité climatique du système tout en limitant les à-coups pour les entreprises et les consommateurs. Le prix du CO2 reste un indicateur politique sensible, car il influence les factures industrielles et les décisions d’investissement.

Le système européen, souvent désigné par le sigle ETS, couvre déjà la production électrique, l’industrie lourde et certains transports. Son extension progressive à d’autres usages, dont les carburants routiers et le chauffage, suscite des inquiétudes sociales. Dans plusieurs États membres, les gouvernements redoutent une hausse directe des coûts pour les ménages modestes. Les fonds européens destinés à accompagner la transition devront donc être calibrés avec précision pour éviter un rejet politique.

Les industries énergivores demandent de la visibilité. Acier, ciment, chimie ou papier ne peuvent pas engager des milliards d’euros dans de nouveaux procédés si les règles changent trop vite ou trop souvent. À l’inverse, des règles trop souples risquent de retarder les investissements nécessaires. La négociation européenne devra trouver un équilibre entre compétitivité, justice sociale et réduction des émissions, alors que les États membres défendent des mix énergétiques et des priorités économiques très différents.

Les secteurs industriels intensifs en énergie surveillent de près l’évolution des quotas carbone. Questions fréquentes Quel est l'objectif énergétique annoncé par la Commission européenne ? La Commission européenne veut doubler la part de l’électricité dans la consommation d’énergie de l’Union européenne d’ici 2040 afin de réduire l’usage du pétrole, du gaz et du charbon. Pourquoi le marché carbone européen serait-il assoupli ? L’assouplissement vise à limiter les tensions économiques liées au prix des quotas carbone, tout en conservant une incitation à investir dans des technologies moins émettrices. Quels secteurs seront les plus concernés ? Les transports, le chauffage des bâtiments, la production électrique et les industries lourdes comme l’acier, le ciment et la chimie seront particulièrement concernés.