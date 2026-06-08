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Dans plus des deux tiers des 195 pays, le taux de fécondité est passé sous le seuil de renouvellement de 2,1 enfants par femme, selon une analyse citée par le Financial Times. La chute est mondiale, rapide, et elle coïncide avec l’ère du smartphone. Coïncidence troublante, explication facile, ou début de piste sérieuse?

Ce matin-là, l’écran s’allume avant le café. Dans les transports, au bureau, à table, les gestes se ressemblent, pouces en mouvement, attention fragmentée. Le téléphone tient dans la main, mais il occupe aussi la journée. Et dans le débat public, il finit par occuper une autre place, plus intime, presque accusatoire: et si l’objet le plus banal de la décennie avait un lien avec la décision la plus lourde d’une vie, faire un enfant?

Le Financial Times décrit une chute mondiale, bien au-delà des pays riches

La thèse circule parce qu’elle rencontre un fait massif: le recul de la natalité. Dans un article paru le 16 mai, le journaliste John Burn-Murdoch, cité par le Financial Times, rappelle qu’une chute historique de la fécondité remodèle la démographie mondiale. Le constat est chiffré: dans plus des deux tiers des 195 pays, le taux de fécondité est maintenant inférieur au seuil de renouvellement de 2,1 enfants par femme. Et dans 66 pays, il se rapproche plus de 1 que de 2.

Ce panorama a une conséquence immédiate dans le débat: si le phénomène est aussi large, il faut une explication qui dépasse les frontières, les cultures, les politiques familiales. Le smartphone, présent ou en passe de l’être presque partout, paraît offrir une réponse simple. Une cause globale pour un effet global.

Mais le même article invite à lever le pied. Le Financial Times rappelle que la première grande baisse de la fécondité dans les économies avancées s’est produite sur une longue période, du début des années 1800 à 1970 environ, et donc bien avant l’avènement des smartphones. La fécondité y est passée de 6 ou 7 enfants par femme pendant la majeure partie de l’histoire à environ 1,8. Le téléphone peut accompagner une phase récente du recul, mais il ne peut pas, à lui seul, raconter deux siècles d’évolution.

Le texte ajoute un autre élément de contexte: la fécondité dans les pays à faible et moyen revenu devrait suivre une trajectoire comparable à celle des pays riches, probablement plus rapidement, car la baisse de la mortalité infantile a déjà été atteinte dans certains pays comme l’Inde ou dans certaines régions d’Afrique, selon le Financial Times. Autrement dit, des mécanismes démographiques connus continuent d’agir, même sans smartphone au centre du tableau.

Une étude américaine relance l’hypothèse, et les médias s’en emparent

Le soupçon change de statut quand il se pare d’un vernis académique. Une publication évoquée par la presse attribue au téléphone un rôle dans la baisse des naissances. Les Dernières Nouvelles d’Alsace rapportent sur Facebook qu'”une étude américaine publiée le 16 mai 2026” avance que les téléphones portables seraient responsables d’une chute des naissances dans certains pays.

Le détail méthodologique de cette étude n’apparaît pas dans l’extrait disponible, mais son existence suffit à structurer une séquence médiatique: l’idée devient partageable, titrable, discutée en plateau. Le smartphone offre un coupable immédiatement identifiable, et surtout immédiatement visible. On peut le montrer, le tenir, le poser sur la table comme une pièce à conviction.

Le Financial Times est aussi cité dans d’autres reprises francophones qui reprennent l’hypothèse d’un lien entre smartphone et chute de la natalité. L’effet d’écho est classique: un article, une hypothèse, puis une série de reformulations. C’est là que le débat se déplace. On ne parle plus seulement de démographie, on parle de modes de vie.

Atlantico interroge le “coupable trop facile” et déplace la question vers le désir

Dans ce débat, une objection revient: l’explication par la technologie risque de masquer des causes plus profondes. Atlantico formule la question sans détour: “Hausse du nombre de smartphones, chute de la natalité: et si nos téléphones étaient un coupable trop facile?” Le site évoque des chercheurs qui ont étudié l’impact du smartphone sur les couples et la natalité, tout en rappelant que la technologie ne modifie pas seulement des habitudes, mais peut transformer le rapport au temps, au désir, à la frustration, à l’autre.

La piste est moins mécanique qu’il n’y paraît. Il ne s’agit pas seulement de dire “plus d’écrans, moins d’enfants”, mais d’explorer ce que le téléphone fait au quotidien d’un couple: disponibilité mentale, qualité de présence, conflits d’attention, fatigue informationnelle. Le smartphone devient un organisateur discret des rythmes, un interrupteur permanent, un tiers silencieux dans la relation.

Atlantico cite aussi le sociologue David Le Breton, professeur à l’université de Strasbourg, pour élargir encore: si faire des enfants semble moins évident, est-ce à cause de la technologie ou parce que les sociétés peinent à offrir un horizon collectif désirable? La question est politique autant qu’intime. Le smartphone, dans cette lecture, n’est pas une cause unique, mais un révélateur, un accélérateur possible de tendances plus larges.

Corrélation, récit et responsabilité: ce que le smartphone permet de raconter

La force de l’hypothèse “smartphone” tient à sa puissance narrative. Elle donne un visage à une transformation complexe. Elle permet aussi de relier des phénomènes disparates, baisse du temps disponible, fatigue, isolement, rapports amoureux plus intermittents, et de les faire converger vers une même explication.

Mais l’histoire démographique rappelée par le Financial Times oblige à distinguer plusieurs temporalités. La baisse de la fécondité dans les économies avancées commence bien avant le numérique. Le smartphone arrive dans une phase déjà marquée par des tendances lourdes: urbanisation, transformation du travail, évolution des normes familiales, accès à la contraception, montée des aspirations individuelles. Même sans détailler ces facteurs, l’argument chronologique suffit à fragiliser l’idée d’un coupable unique.

Reste une question plus fine, celle de l’accélération ou du renforcement. Un objet peut ne pas être la cause originelle d’un phénomène et contribuer malgré tout à en intensifier certaines dimensions. C’est ce que suggèrent les formulations médiatiques autour d’une coïncidence entre l’essor du smartphone et la chute de la natalité, évoquée par Atlantico. La prudence s’impose: coïncider n’est pas prouver, et prouver n’est pas expliquer entièrement.

Le débat se joue aussi sur un terrain moral: accuser le smartphone revient parfois à dépolitiser la question, à la ramener à une affaire de comportements individuels, d’addiction, de discipline personnelle. À l’inverse, refuser le smartphone comme facteur possible peut conduire à ignorer des transformations concrètes des relations et des sociabilités. Entre les deux, il y a un espace d’enquête, celui des mécanismes précis, des comparaisons internationales, des effets différenciés selon les âges, les milieux, les conditions de vie.

Quand la démographie devient un débat sur l’intimité et le temps disponible

Ce qui frappe, dans cette controverse, c’est le glissement: la natalité, longtemps discutée en termes de politiques publiques et de structures économiques, se retrouve abordée par le prisme de l’attention, du couple, du désir. Le smartphone sert de passerelle entre des statistiques nationales et des scènes de la vie ordinaire.

Le Financial Times insiste sur l’ampleur du phénomène mondial, et sur le fait que le recul de la fécondité précède largement l’ère des smartphones dans les pays riches. Les reprises françaises, elles, mettent en avant une hypothèse plus récente, portée par une étude américaine mentionnée par les Dernières Nouvelles d’Alsace, et par des analyses comme celle d’Atlantico qui interrogent la tentation du “coupable trop facile”.

Entre ces deux pôles, une ligne se dessine: le smartphone n’explique pas tout, mais il s’invite dans une équation déjà complexe. Et il s’y installe durablement, parce qu’il touche à ce que la démographie a de plus difficile à mesurer: l’arbitrage intime entre projets, fatigue, désir d’avenir, et capacité à se projeter. Dans ce débat, le téléphone n’est peut-être pas le juge, mais il est déjà dans la salle d’audience.

FAQ

Les smartphones peuvent-ils, à eux seuls, expliquer la baisse de la natalité?

Le Financial Times rappelle que la baisse de la fécondité dans les économies avancées a commencé bien avant l’arrivée des smartphones, du début des années 1800 à environ 1970. Cela rend improbable l’idée d’une cause unique portée par le téléphone.

Que dit l’analyse citée par le Financial Times sur l’ampleur mondiale du phénomène?

Selon le Financial Times, dans plus des deux tiers des 195 pays, le taux de fécondité est inférieur au seuil de 2,1 enfants par femme, et dans 66 pays il se rapproche davantage de 1 que de 2.

Existe-t-il des travaux qui pointent directement le smartphone?

Les Dernières Nouvelles d’Alsace évoquent une étude américaine publiée le 16 mai 2026 qui attribue aux téléphones portables une responsabilité dans la chute des naissances dans certains pays. Atlantico mentionne aussi des chercheurs ayant étudié l’impact du smartphone sur les couples et la natalité.

Pourquoi parle-t-on d’un “coupable trop facile”?

Pour Atlantico, accuser le smartphone peut simplifier à l’excès un phénomène où interviennent aussi des facteurs sociaux et un rapport plus large au temps, au désir et aux perspectives collectives, avec l’idée que la technologie peut être un révélateur autant qu’un moteur.

La baisse de la fécondité est-elle appelée à toucher aussi les pays à faible et moyen revenu?

D’après le Financial Times, la fécondité dans les pays à faible et moyen revenu devrait suivre une trajectoire comparable à celle des pays riches, possiblement plus rapidement, car la baisse de la mortalité infantile a déjà été atteinte dans des pays comme l’Inde ou dans certaines régions d’Afrique.

Questions fréquentes Les smartphones peuvent-ils, à eux seuls, expliquer la baisse de la natalité ? Le Financial Times rappelle que la baisse de la fécondité dans les économies avancées a commencé bien avant l’arrivée des smartphones, du début des années 1800 à environ 1970, ce qui fragilise l’idée d’une cause unique liée au téléphone. Quelle est l’ampleur mondiale du recul de la fécondité selon le Financial Times ? Selon le Financial Times, dans plus des deux tiers des 195 pays, le taux de fécondité est inférieur au seuil de renouvellement de 2,1 enfants par femme, et dans 66 pays il se rapproche davantage de 1 que de 2. Pourquoi une étude américaine est-elle citée dans ce débat ? Les Dernières Nouvelles d’Alsace évoquent une étude américaine publiée le 16 mai 2026 qui attribue aux téléphones portables une responsabilité dans la chute des naissances dans certains pays, ce qui a relancé l’hypothèse du smartphone comme facteur possible. Que signifie l’idée de “coupable trop facile” avancée par Atlantico ? Atlantico souligne qu’accuser le smartphone peut simplifier un phénomène complexe et propose de regarder aussi ce que la technologie change dans le rapport au temps, au désir et aux perspectives collectives, au-delà d’un simple lien de cause à effet.