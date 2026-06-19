VivaTech 2026: neuf grands groupes rejoignent “Je choisis la French Tech”, ce que ça change

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À VivaTech 2026, neuf grands groupes annoncent rejoindre le programme “Je choisis la French Tech”, dont Safran, Atos et Stellantis, selon L’Usine Digitale. L’objectif est de structurer davantage les relations entre grands comptes et startups françaises, avec des effets attendus sur les achats, les partenariats et l’accès au marché.

Pour les jeunes pousses, l’équation est connue: l’innovation ne suffit pas, il faut aussi décrocher des clients solides. Pour les grands groupes, l’enjeu est symétrique: capter plus vite des solutions technologiques, mais avec des process d’achat et de conformité souvent lourds. L’annonce faite dans le cadre de VivaTech 2026 met ce sujet au centre, avec une nouvelle vague d’adhésions qui vise à accélérer les mises en relation et les collaborations.

VivaTech 2026: Safran, Atos, Stellantis parmi les nouveaux entrants

L’information clé tient en une phrase: neuf grands groupes rejoignent “Je choisis la French Tech” à l’occasion de VivaTech 2026, d’après L’Usine Digitale. Parmi eux, trois noms ressortent immédiatement par leur poids industriel et technologique: Safran, Atos et Stellantis.

Dans le paysage français, ces profils ne jouent pas dans la même catégorie, mais ils se rejoignent sur un point: leur capacité à transformer une collaboration en contrat, puis en déploiement à grande échelle. Pour une startup, signer un projet avec un acteur de l’aéronautique, des services numériques ou de l’automobile, c’est souvent passer d’un produit prometteur à une solution éprouvée sur le terrain, avec des exigences élevées en qualité, sécurité et continuité de service.

Résultat: l’annonce ne se limite pas à une liste de logos. Elle envoie un signal au marché, celui d’une volonté d’organiser plus systématiquement l’ouverture des grands comptes à l’écosystème French Tech. Le fait que l’annonce soit portée dans le cadre de VivaTech renforce aussi sa portée, le salon servant de vitrine et de lieu de rendez-vous entre décideurs et entreprises innovantes.

“Je choisis la French Tech”: à quoi sert le programme côté startups

Le programme “Je choisis la French Tech” s’inscrit dans une logique simple: aider les startups à franchir le cap le plus difficile, celui de l’accès aux grands comptes. Une jeune entreprise peut avoir une technologie convaincante, mais se heurter à des obstacles très concrets: cycles de décision longs, exigences contractuelles, références clients demandées dès le départ, ou encore difficulté à identifier le bon interlocuteur dans une organisation complexe.

Dans ce contexte, l’arrivée de nouveaux groupes peut faire gagner du temps sur des étapes qui, au quotidien, coûtent cher aux petites équipes: comprendre les besoins internes, obtenir un sponsor métier, intégrer les contraintes de sécurité informatique, ou adapter une offre à des standards industriels. Quand ces points sont clarifiés plus tôt, la startup peut consacrer plus d’énergie à ce qui fait sa valeur: livrer, améliorer, déployer.

Pour le grand public, ce type de mécanisme peut sembler lointain. Mais il touche des sujets très concrets: une startup qui trouve plus vite un client industriel peut stabiliser son activité, embaucher, investir en R&D et éviter de dépendre uniquement de financements externes. Résultat: plus de chances de voir des solutions françaises passer du prototype à l’usage réel, dans l’industrie, les services ou la mobilité.

Ce que les grands groupes viennent chercher: innovation, vitesse et sécurisation

Pour un grand groupe, rejoindre “Je choisis la French Tech” revient à afficher une intention: travailler plus efficacement avec des startups. Dans les faits, les grandes organisations ont souvent deux difficultés. La première est la vitesse: elles veulent capter des innovations rapidement, mais leurs procédures internes sont conçues pour limiter le risque. La seconde est la sécurisation: elles doivent s’assurer qu’un partenaire tiendra dans la durée, respectera des exigences de conformité, et pourra maintenir la solution.

Les noms cités par L’Usine Digitale donnent une idée des domaines concernés. Safran évolue dans des environnements où la fiabilité et la traçabilité sont centrales. Stellantis se situe au croisement de l’industrie, du logiciel embarqué et des services de mobilité. Atos, acteur des services numériques, se trouve au cœur des enjeux d’intégration IT et de transformation digitale. Dans ces univers, la collaboration avec une startup n’est pas un “test sympa”, c’est un projet qui doit s’intégrer à des systèmes existants, parfois critiques.

Résultat: l’intérêt d’un programme structuré est aussi de rendre la relation plus lisible. Pour une startup, savoir comment se déroule l’achat, quels critères comptent, et comment passer du pilote au déploiement, change tout. Pour le grand groupe, disposer d’un cadre pour sourcer, évaluer et contractualiser, permet de multiplier les essais sans multiplier les frictions.

VivaTech comme place de marché: du pitch à la signature, ce qui peut accélérer

L’annonce à VivaTech 2026 n’est pas anodine. Le salon fonctionne comme une place de marché où se croisent directions de l’innovation, achats, métiers, investisseurs et startups. Dans ce type d’événement, l’accélération vient souvent d’un point très concret: la capacité à réunir rapidement, dans une même conversation, la personne qui a le besoin, celle qui valide le budget, et celle qui sécurise le cadre juridique ou informatique.

Quand un grand groupe annonce rejoindre “Je choisis la French Tech” dans ce contexte, il envoie deux messages. D’abord, il légitime l’idée que l’innovation externe fait partie de sa stratégie. Ensuite, il donne un repère aux startups: certaines discussions peuvent être orientées vers des canaux plus opérationnels que le simple échange de cartes de visite.

Pour les entreprises innovantes, l’enjeu est souvent de transformer la visibilité en business. Un salon peut générer beaucoup de contacts, mais peu de suites si le processus n’est pas clair. Un programme qui met l’accent sur la relation startups-grands comptes vise précisément à réduire cet écart. Résultat: plus de chances que les échanges amorcés sur un stand se traduisent en pilotes, puis en contrats, si les deux parties ont un cadre commun.

Ce que les startups et PME peuvent faire maintenant: préparer l’accès aux grands comptes

L’annonce rapportée par L’Usine Digitale rappelle une réalité: quand des grands groupes se mobilisent, l’opportunité existe, mais elle se mérite. Pour une startup ou une PME innovante, la meilleure façon de tirer parti de ce mouvement est de se préparer à parler “langue grand compte” sans perdre son agilité.

Concrètement, cela passe par des éléments très pratiques: clarifier le cas d’usage et le retour attendu pour le métier, documenter la sécurité et la conformité quand le produit touche aux données, anticiper les exigences de déploiement (support, maintenance, continuité), et identifier des références ou preuves de valeur. Même sans chiffres, une démonstration solide, un pilote bien cadré et un interlocuteur métier engagé font souvent la différence.

Résultat: quand de nouveaux entrants rejoignent “Je choisis la French Tech”, les startups prêtes à exécuter peuvent capter plus vite l’attention et transformer l’intérêt en projet. Pour les autres, le risque est de rester au stade de la rencontre, sans passer la marche du déploiement.

FAQ

Qu’est-ce que “Je choisis la French Tech”?

C’est un programme visant à renforcer les relations entre grands comptes et startups françaises, en encourageant les collaborations et l’accès au marché.

Quels groupes sont cités dans l’annonce à VivaTech 2026?

Selon L’Usine Digitale, Safran, Atos et Stellantis font partie des neuf grands groupes qui rejoignent le programme.

Pourquoi une startup cherche-t-elle à travailler avec un grand groupe?

Parce qu’un grand compte peut apporter une référence, un volume de déploiement et une validation terrain qui facilitent ensuite d’autres ventes.

Qu’est-ce que cela change pour les grands groupes?

L’intérêt est d’accéder plus vite à des innovations externes, tout en structurant la façon de sourcer, tester et intégrer des solutions portées par des startups.

Pourquoi l’annonce à VivaTech compte-t-elle?

Parce que VivaTech sert de point de rencontre entre décideurs et startups, et peut accélérer le passage de la prise de contact à un projet opérationnel.

Questions fréquentes Qu’est-ce que “Je choisis la French Tech” ? Un programme qui vise à renforcer les relations entre grands comptes et startups françaises, pour faciliter les collaborations et l’accès au marché. Quels groupes sont cités dans l’annonce à VivaTech 2026 ? L’Usine Digitale cite Safran, Atos et Stellantis parmi les neuf grands groupes qui rejoignent le programme. Pourquoi une startup cherche-t-elle à signer avec un grand groupe ? Parce qu’un grand compte peut apporter une référence, un cadre de déploiement et une validation terrain qui facilitent ensuite d’autres ventes. Pourquoi l’annonce à VivaTech a-t-elle un impact particulier ? VivaTech concentre les décideurs et les startups au même endroit, ce qui peut accélérer la transformation d’un contact en projet, puis en déploiement.