Cloud européen : une alternative crédible face aux géants américains ?

L’hégémonie des services de cloud américain, incarnée par des acteurs comme Amazon Web Services, Microsoft Azure ou Google Cloud, façonne depuis plus d’une décennie le paysage technologique mondial. Face à cette domination étrangère, la perspective d’un cloud européen suscite un vif débat et alimente de nombreux projets portés tant par des institutions publiques que des entreprises privées sur le Vieux Continent. L’Europe cherche ainsi à s’affirmer en misant sur l’innovation, la souveraineté numérique et une approche responsable du traitement des données. Surprise ou suite logique : l’alternative européenne parviendra-t-elle à se positionner durablement face aux mastodontes américains et chinois ?

Pourquoi les géants américains dominent-ils le marché du cloud ?

Plus de 70 % des données des entreprises européennes sont aujourd’hui stockées hors des frontières communautaires, principalement auprès de fournisseurs américains ou chinois. Cette emprise massive tient à plusieurs facteurs qui expliquent la lente montée en puissance des solutions locales. Les GAFAM bénéficient d’un écosystème mature, doté d’infrastructures à grande échelle réparties dans le monde entier. Ils proposent également des offres diversifiées, souples et attractives pour tout type d’organisation.

Côté innovation, leurs investissements massifs en recherche et développement leur permettent d’anticiper les besoins émergents autour du cloud, du stockage jusqu’à l’intelligence artificielle. Cette avance technologique confère aux hébergeurs américains un temps d’avance, notamment dans un contexte où l’agilité et la rapidité d’évolution restent essentielles pour répondre aux mutations numériques actuelles.

Quels enjeux soulève la dépendance au cloud non européen ?

Le recours systématique aux infrastructures étrangères soulève plusieurs questions stratégiques majeures pour l’Europe. La protection des données personnelles, garantie par le RGPD, se heurte régulièrement à la réalité des transferts transfrontaliers. À cela s’ajoute la crainte de voir des opérateurs extra-européens accéder à des informations sensibles ou imposer des règles juridiques contradictoires avec celles de l’Union européenne.

La question de la souveraineté numérique revient régulièrement au centre des débats politiques. De nombreux responsables alertent sur les risques liés à la captation d’innovation et au frein potentiel à la compétitivité du secteur technologique européen si aucune alternative locale robuste ne voit le jour. L’indépendance stratégique vis-à-vis des États-Unis devient dès lors un objectif affiché dans nombre de plans nationaux et continentaux.

Les initiatives européennes pour bâtir un cloud souverain

Face à ce constat, plusieurs initiatives ont émergé afin de restaurer une forme de contrôle sur l’infrastructure numérique européenne. Parmi elles, le projet Gaia-X rassemble industriels, gouvernements et acteurs privés avec la volonté d’établir un référentiel commun autour de la gestion des données et de la confiance numérique. Ce consortium entend créer des standards ouverts, assurer l’interopérabilité entre différents clouds et garantir la sécurité des données hébergées.

Gaia-X et ses défis en matière de gouvernance collective

Malgré un enthousiasme initial marqué, le projet Gaia-X illustre rapidement la complexité de mettre d’accord une multitude d’acteurs publics et privés issus de pays aux intérêts parfois divergents. La nécessité de trouver un terrain d’entente freine la définition d’une orientation claire et consensuelle. Le départ récent de Scaleway, acteur français du cloud, met en lumière certaines difficultés de gouvernance ainsi qu’un manque de dynamisme perçu par certains participants.

Certains observateurs estiment que la gouvernance multipolaire, impliquant de nombreux États membres, nuit à la capacité d’agir vite et de prendre des décisions audacieuses. Cela pose la question de l’efficacité opérationnelle du projet et de son adaptation aux rythmes imposés par la concurrence mondiale. Pourtant, l’ambition de Gaia-X demeure centrale dans la stratégie européenne dédiée à la souveraineté numérique.

Mobilisation politique et nouveaux financements

Dans le but d’accélérer la création d’offres compétitives, des initiatives gouvernementales voient le jour. Des appels à projets ont récemment permis de débloquer plusieurs dizaines de millions d’euros afin de soutenir l’innovation locale. Ces enveloppes visent à accompagner la naissance d’infrastructures résilientes capables de rivaliser sur le plan technique et commercial avec les fournisseurs américains.

Cette mobilisation traduit la volonté de produire un écosystème favorable à l’émergence de champions européens du cloud. Elle encourage collaborations public-privé et favorise le partage de bonnes pratiques en matière d’éthique, de respect des règles environnementales et de conformité réglementaire. Mais cette dynamique devra encore faire ses preuves, surtout face à la pression concurrentielle persistante.

Quels obstacles à une réponse européenne cohérente ?

Malgré ces multiples efforts de structuration, l’Europe peine encore à formuler une véritable stratégie commune. Plusieurs voix regrettent le morcellement de l’écosystème, composé d’acteurs locaux dispersés et d’initiatives nationales jalousement gardées. Les tensions autour des leaderships, les désaccords sur les standards techniques ou encore les visions concurrentes contribuent à ralentir l’émergence d’une alternative fédératrice.

À l’occasion de sommets internationaux récents, il a été souligné que l’Europe risque de rester captive des innovations développées ailleurs, faute d’une réactivité suffisante et d’un engagement industriel coordonné. Derrière chaque annonce d’intention, persiste la difficulté structurelle à construire une industrie du cloud aussi agile et puissante que celles des États-Unis ou de la Chine.

Comparatif : cloud européen vs cloud américain

Une comparaison factuelle entre le cloud européen et ses concurrents outre-Atlantique permet de mieux saisir les différences majeures entre les modèles. Les tableaux ci-dessous illustrent quelques contrastes notables, tenant compte de paramètres tels que la localisation des données, la conformité réglementaire et l’investissement en R&D :

Critère Cloud européen Cloud américain Localisation des données Majoritairement en Europe Global, souvent hors UE Respect du RGPD Total (standardisé) Variable, dépend du prestataire Investissement R&D En croissance modérée Massif et constant Taille du réseau de data centers Moyenne (en expansion) Très vaste (mondial) Soutien institutionnel Fonds publics / projets spécifiques Capitaux privés majoritaires

Outre la conformité réglementaire et la proximité géographique, le modèle européen mise aussi sur une meilleure traçabilité environnementale. Cela se décline dans le choix d’énergies renouvelables et l’intégration de critères écologiques dans les cahiers des charges des nouveaux centres de données.

Liste des principaux acteurs européens du cloud

OVHcloud : fournisseur basé en France, actif dans toute l’Europe

: fournisseur basé en France, actif dans toute l’Europe Scaleway : spécialiste français, membre fondateur de Gaia-X (avant son retrait)

: spécialiste français, membre fondateur de Gaia-X (avant son retrait) Deutsche Telekom T-Systems : opérateur allemand à forte présence publique

: opérateur allemand à forte présence publique Cloudwatt : initiative française, intégrée à Orange Business Services

: initiative française, intégrée à Orange Business Services CLOUD&HEAT : acteur allemand promouvant l’efficacité énergétique

Ces entreprises jouent un rôle clé dans la construction d’un espace numérique européen axé sur la transparence et la maîtrise des données. Leur influence reste significative, même si elle n’égale pas le poids économique et technique des géants américains.

