Au Vietnam, le solaire en toiture gagne les zones économiques et pôles industriels en quête d’électricité stable

Le développement de l’énergie solaire photovoltaïque en toiture dans les zones économiques et les pôles industriels s’impose comme un axe concret de la transition énergétique vietnamienne. Vietnam.vn met en avant une orientation qui répond à deux priorités en 2026, sécuriser l’alimentation des sites productifs et réduire la pression sur le réseau lors des pics de consommation.

Les zones économiques vietnamiennes concentrent le potentiel solaire

Les grandes surfaces disponibles sur les bâtiments industriels donnent au Vietnam un terrain favorable pour accélérer le déploiement photovoltaïque. Entrepôts logistiques, ateliers de montage, usines textiles ou sites électroniques disposent souvent de toitures larges, plates et peu ombragées. Dans les zones économiques, cette configuration limite le recours à de nouveaux terrains, sujet sensible dans un pays où l’urbanisation, l’agriculture et l’industrie se disputent déjà l’espace.

La logique est aussi économique. Une installation posée sur un toit produit l’électricité au plus près de la consommation. Pour une usine fonctionnant en journée, le profil de production solaire correspond à une partie des besoins, notamment pour les lignes de production, la ventilation, le froid industriel ou l’éclairage. Le solaire en toiture réduit l’exposition aux variations tarifaires et donne aux exploitants une meilleure visibilité sur leurs coûts d’énergie.

Les pôles de production de Bình Dương, Đồng Nai, Bắc Ninh ou Hải Phòng illustrent cette tendance. Ces territoires regroupent de nombreux fournisseurs intégrés aux chaînes mondiales de l’électronique, du textile, de l’ameublement et de l’agroalimentaire. Pour ces entreprises, l’accès à une énergie plus décarbonée devient un critère commercial, car les donneurs d’ordre internationaux demandent davantage de garanties sur l’empreinte carbone des marchandises.

Le modèle présente aussi des limites opérationnelles. Les bâtiments anciens ne disposent pas toujours d’une structure adaptée au poids des panneaux, des onduleurs et des équipements de sécurité. Les propriétaires de parcs industriels doivent donc prévoir des audits techniques, des systèmes anti-incendie et une maintenance régulière. Dans les pôles industriels, la standardisation des procédures devient déterminante pour éviter des projets dispersés, difficiles à raccorder et inégaux en qualité.

Les grandes toitures d’usines offrent un potentiel important pour la production solaire locale.

Hanoï encadre les contrats et le raccordement électrique

Le principal enjeu porte désormais sur les règles d’achat, de vente et d’autoconsommation. Hanoï cherche à favoriser les projets capables de soulager le système électrique sans créer de déséquilibre local. Une toiture solaire utile pour une usine peut devenir plus complexe à gérer si la production excédentaire repart vers un réseau déjà chargé à certaines heures. Le pilotage technique compte donc autant que la pose des panneaux.

Les investisseurs attendent des règles lisibles sur les contrats d’achat, la durée d’engagement et la rémunération éventuelle des surplus. Sans visibilité contractuelle, les banques financent plus difficilement les installations, surtout pour les petites et moyennes entreprises installées dans des clusters industriels. À l’inverse, un cadre stable peut accélérer les projets portés par des sociétés spécialisées, qui installent les panneaux et vendent l’électricité directement aux occupants des bâtiments.

La question du réseau électrique reste centrale. Le Vietnam a connu ces dernières années de fortes tensions dans certaines régions industrielles, sous l’effet d’une demande en hausse et d’un appareil productif très concentré. Le solaire en toiture ne remplace pas les centrales pilotables, mais il peut réduire la charge en milieu de journée, période où de nombreuses usines tournent à plein régime. Son impact dépendra de la qualité des compteurs, des logiciels de gestion et des capacités locales d’absorption.

Pour les entreprises exportatrices, l’autoconsommation devient un argument de compétitivité autant qu’un choix énergétique. Elle permet de documenter une part d’électricité renouvelable dans les rapports environnementaux et de répondre aux exigences des clients européens, japonais ou nord-américains. Les prochains appels à projets devraient donc privilégier les sites capables de combiner production solaire, efficacité énergétique, stockage ciblé et suivi numérique de la consommation.

Le pilotage des contrats et du raccordement conditionne la rentabilité des projets photovoltaïques. Questions fréquentes Pourquoi le Vietnam mise-t-il sur le solaire en toiture industriel ? L’intérêt principal tient à la proximité entre production et consommation. Les usines utilisent beaucoup d’électricité en journée, moment où les panneaux photovoltaïques produisent le plus. De ce fait, les entreprises peuvent réduire leurs achats au réseau et mieux maîtriser leurs coûts. Les entreprises peuvent-elles revendre toute leur production solaire ? La revente dépend du cadre contractuel, des règles de raccordement et de la capacité locale du réseau. Les autorités privilégient les projets qui favorisent d’abord l’autoconsommation et limitent les injections non maîtrisées dans les zones déjà sollicitées. Quels secteurs industriels sont les plus concernés ? Les secteurs disposant de grandes toitures et d’une consommation régulière sont les mieux placés. Cela concerne notamment l’électronique, le textile, la logistique, l’agroalimentaire et les fournisseurs exportateurs intégrés aux chaînes internationales.