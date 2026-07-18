Agrivoltaïsme, panneaux solaires au-dessus des cultures, cette cohabitation durable intrigue agriculteurs et énergéticiens

Le sujet consacré par Euronews à l’agrivoltaïsme met en lumière une question devenue centrale pour la transition énergétique: comment produire davantage d’électricité solaire sans transformer massivement les champs en centrales. Cette approche combine exploitation agricole et production photovoltaïque sur une même parcelle, avec une promesse claire: maintenir la fonction nourricière des sols tout en ajoutant une source d’énergie renouvelable.

Euronews détaille le principe des panneaux au-dessus des cultures

Selon le sujet relayé par Euronews, l’intérêt de l’agrivoltaïsme repose d’abord sur la double utilisation du foncier. Les structures photovoltaïques ne sont pas posées à la place des cultures, comme dans une centrale solaire au sol classique. Elles sont installées au-dessus, ou parfois en bordure organisée, de manière à laisser les travaux agricoles se poursuivre.

Les dispositifs les plus avancés utilisent des panneaux surélevés, parfois orientables, capables de moduler l’ombre en fonction de la météo et des besoins des plantes. La hauteur des installations doit permettre le passage des tracteurs, l’accès aux rangs et la maintenance. Cette configuration demande une conception plus fine que celle d’un parc solaire standard, car chaque parcelle impose ses contraintes.

Le bénéfice recherché ne se limite pas à la production d’électricité. Dans les zones soumises à de fortes chaleurs, les panneaux solaires peuvent réduire le stress hydrique des cultures en limitant l’évaporation. Pour des productions sensibles, comme certaines cultures maraîchères, des vergers ou des vignes, l’ombre partielle peut protéger les feuilles et les fruits lors des épisodes de canicule.

Cette technologie ne garantit pas un gain automatique. Les agronomes insistent sur la nécessité de comparer les rendements avec des parcelles témoins et d’adapter l’orientation des modules aux besoins réels des plantes. Le point décisif demeure la préservation des terres agricoles dans leur usage premier. Un projet sérieux doit démontrer que la production alimentaire conserve sa place centrale, avec des indicateurs suivis sur plusieurs saisons.

Les installations agrivoltaïques doivent préserver l’accès aux cultures et aux engins agricoles.

Les agriculteurs arbitrent entre rendement, ombre et investissement solaire

Pour les agriculteurs, l’agrivoltaïsme représente une opportunité économique, mais aussi un engagement de long terme. Les modèles varient selon les projets: l’exploitant peut louer une partie de sa parcelle, toucher un revenu lié à l’énergie produite ou participer au financement. Cette diversité rend les contrats complexes, surtout lorsque les engagements portent sur plusieurs décennies.

Le principal critère d’acceptabilité reste le rendement agricole. Une installation mal dimensionnée peut réduire la lumière disponible, gêner les machines ou compliquer l’irrigation. À l’inverse, une structure bien conçue peut améliorer le confort de travail, limiter certains dégâts climatiques et sécuriser une partie du revenu. Les cultures pérennes, les légumes et certaines productions à forte valeur ajoutée se prêtent mieux à ces ajustements que les grandes cultures extensives.

L’autre question concerne l’investissement solaire. Les panneaux, les supports métalliques, les systèmes de pilotage et la maintenance représentent des coûts élevés. Les développeurs énergétiques cherchent des surfaces suffisamment grandes pour rentabiliser les installations, tandis que les exploitants veulent conserver leur autonomie. Cette relation impose une vigilance juridique, notamment sur la répartition des responsabilités en cas de baisse de production agricole.

Le raccordement au réseau constitue aussi un facteur déterminant. Un projet situé loin des lignes électriques disponibles peut devenir moins pertinent, même si le potentiel solaire est élevé. Les collectivités examinent de plus les effets sur le paysage, la biodiversité et l’accès à l’eau. En 2026, l’agrivoltaïsme s’inscrit dans une recherche d’équilibre entre souveraineté alimentaire, transition énergétique et acceptation locale, avec des arbitrages qui se jouent parcelle par parcelle.

Le modèle économique dépend du contrat, du rendement agricole et du raccordement électrique. Questions fréquentes Qu’est-ce que l’agrivoltaïsme ? L’agrivoltaïsme consiste à installer des panneaux solaires sur une parcelle agricole tout en maintenant une production agricole active. L’objectif est de produire de l’électricité renouvelable sans retirer le terrain de son usage nourricier. Les panneaux solaires nuisent-ils aux cultures ? Tout dépend de la conception du projet, de la hauteur des panneaux, de leur orientation et du type de culture. Une ombre partielle peut aider certaines plantes lors des fortes chaleurs, mais une installation mal réglée peut réduire la lumière disponible. Pourquoi les agriculteurs s’intéressent-ils à cette solution ? Elle peut apporter un revenu complémentaire, protéger certaines cultures contre les épisodes climatiques et contribuer à la transition énergétique. Les exploitants doivent néanmoins examiner les contrats, les contraintes techniques et les effets sur leur production.