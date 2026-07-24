Nucléaire civil saoudien, feu vert américain, MBS renforce son pari à Riyad, ce que Washington doit désormais affronter

Le feu vert américain au nucléaire civil saoudien, rapporté par France 24, place Mohammed ben Salmane au centre d’un dossier sensible mêlant énergie, diplomatie et sécurité régionale. À Riyad, cette avancée nourrit l’ambition de diversifier l’économie du royaume. À Washington, elle impose un équilibre délicat entre coopération stratégique, contrôle technologique et garanties de non-prolifération.

MBS obtient de Washington un signal stratégique à Riyad

Pour MBS, le feu vert américain représente d’abord une reconnaissance politique. Le prince héritier cherche depuis plusieurs années à présenter l’Arabie saoudite comme une puissance technologique, et non plus seulement comme un fournisseur d’hydrocarbures. Le nucléaire civil s’inscrit dans cette trajectoire, avec un objectif affiché de production électrique stable, compatible avec une demande intérieure en hausse.

Le dossier s’articule avec Vision 2030, programme de transformation économique porté par Riyad. Le royaume dépend encore largement du pétrole pour ses recettes publiques, mais sa consommation nationale d’électricité augmente sous l’effet de l’urbanisation, de la climatisation et de grands projets industriels. Des réacteurs civils offriraient une source continue, distincte du solaire, déjà très présent dans les annonces énergétiques saoudiennes.

Sur le plan diplomatique, Washington ouvre une porte que Riyad sollicitait de longue date. Une coopération nucléaire civile suppose des transferts de technologie, des formations d’ingénieurs, des règles de sûreté et un cadre juridique précis. Les États-Unis veulent conserver une influence directe sur l’orientation du programme, plutôt que laisser le terrain à la Chine, à la Russie ou à la Corée du Sud.

Cette avancée donne aussi à Riyad un levier dans les discussions régionales. Le dossier nucléaire civil est souvent associé à la sécurité du Golfe, aux garanties américaines et aux relations avec Israël. Pour la Maison Blanche, l’enjeu consiste à renforcer un partenaire stratégique sans alimenter une course régionale aux capacités sensibles. Pour l’Arabie saoudite, le message envoyé est plus large : le royaume entend peser dans les équilibres technologiques du Moyen-Orient.

Riyad présente le nucléaire civil comme un outil de diversification énergétique.

Le dossier saoudien teste les garde-fous de l’AIEA

La question centrale porte sur l’enrichissement de l’uranium. Riyad affirme vouloir développer une filière civile, mais cette technologie peut, selon son niveau et son contrôle, inquiéter les spécialistes de sécurité. Les États-Unis défendent traditionnellement des accords stricts, limitant les usages militaires potentiels et imposant une traçabilité complète des matières nucléaires.

L’AIEA sera au cœur du dispositif de surveillance. Ses inspecteurs contrôlent les installations, vérifient les stocks de combustible et évaluent la conformité des programmes déclarés. Dans le cas saoudien, le niveau des garanties attendues sera déterminant. Un cadre trop souple exposerait Washington aux critiques du Congrès, tandis qu’un cadre trop restrictif pourrait freiner l’accord politique recherché par Riyad.

Le précédent de l’Iran pèse lourdement sur l’analyse régionale. Téhéran affirme aussi défendre ses droits nucléaires civils, mais son programme a provoqué des années de sanctions, de négociations et de crises diplomatiques. Les voisins du Golfe observent donc le dossier saoudien avec attention. Une coopération encadrée peut rassurer, mais une ambiguïté sur les capacités futures nourrirait les tensions.

Aux États-Unis, tout transfert majeur de technologie nucléaire reste soumis à un examen politique et juridique. Les parlementaires peuvent demander des garanties supplémentaires sur la non-prolifération, les droits humains ou la stabilité régionale. Les prochaines étapes devraient préciser le contenu exact des engagements saoudiens, le rôle des entreprises américaines et les modalités de contrôle international, dans un climat où chaque détail technique possède une portée diplomatique.

Les garanties de l’AIEA restent centrales dans l’encadrement du programme saoudien. Questions fréquentes Pourquoi le nucléaire civil saoudien intéresse-t-il les États-Unis ? Washington veut garder une influence directe sur le programme saoudien, encadrer les transferts technologiques et éviter que Riyad ne se tourne davantage vers d’autres partenaires comme la Chine ou la Russie. Le feu vert américain autorise-t-il un programme militaire saoudien ? Non. Le cadre évoqué concerne le nucléaire civil. Les garanties de non-prolifération, les contrôles internationaux et les limites sur les technologies sensibles doivent empêcher tout usage militaire. Quel rôle peut jouer l'AIEA dans ce dossier ? L’AIEA peut vérifier les installations, contrôler les matières nucléaires déclarées et évaluer le respect des engagements pris par Riyad auprès de ses partenaires internationaux. Autre article : Franck Ladrière : comment l’IA révolutionne les prévisions financières et optimise la performance des entreprises