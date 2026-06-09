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Le BOSS Open de Stuttgart lance la saison ATP sur gazon du 8 au 14 juin 2026. Le premier tour propose une affiche attendue, Nick Kyrgios contre Corentin Moutet. En tête de série n°1, Ben Shelton arrive comme le principal favori, selon la présentation du tournoi.

Stuttgart sert de rampe de lancement après Roland-Garros, avec un format ATP 250 qui attire des profils très différents: un joueur en reprise, des têtes de série en quête de points rapides sur une surface à part, et des Français venus chercher des repères sur herbe. Le tableau publié avant le début du tournoi met déjà en avant plusieurs duels et des trajectoires opposées.

Le BOSS Open de Stuttgart, du 8 au 14 juin 2026 au TC Weissenhof

Le tournoi se dispute au Tennisclub Weissenhof, à Stuttgart, et il est programmé du 8 au 14 juin 2026, d’après la fiche de présentation consacrée à l’ATP 250 de Stuttgart. C’est l’un des premiers rendez-vous de la séquence sur herbe, une période courte où l’adaptation compte autant que la forme du moment.

Concrètement, Stuttgart donne le ton sur plusieurs points. D’abord, les échanges se jouent différemment: trajectoires plus basses, appuis plus glissants, rebonds moins prévisibles. Ensuite, le calendrier oblige à basculer vite après la terre battue. Ce changement de surface remet les hiérarchies en mouvement, surtout pour les joueurs qui s’appuient sur un service puissant et des prises de balle précoces.

Autre point. Le tournoi se présente comme une étape structurante pour ceux qui veulent enchaîner sur les autres rendez-vous sur herbe. Une bonne semaine à Stuttgart peut installer une dynamique, ou au moins donner des repères techniques. À l’inverse, une reprise ratée peut peser lourd dans une séquence où les matches s’enchaînent vite.

Nick Kyrgios de retour, premier tour contre Corentin Moutet

Le fait marquant du tirage concerne Nick Kyrgios. Selon le compte rendu du tableau, l’Australien fait son retour à la compétition à Stuttgart et affrontera Corentin Moutet dès le premier tour. Kyrgios revient après une absence depuis janvier et un dernier match perdu au premier tour de l’ATP 250 de Brisbane contre Aleksandar Kovacevic (6-3, 6-4), toujours selon la même source.

Le contexte est clair: Kyrgios a été invité par les organisateurs. Il n’est plus classé et, sur les trois dernières années, il n’a disputé que sept rencontres en simple, dont une exhibition face à Ben Shelton, d’après le récit de l’annonce. Une reprise sur gazon n’est pas anodine: la surface peut aider un joueur qui s’appuie sur le service et l’instinct, mais elle ne pardonne pas un manque de rythme.

Et Moutet? Le Français arrive avec un statut de tête de série, puisque le tirage le présente comme 34e mondial et tête de série n°8. Sur le papier, cela place Moutet dans une position paradoxale: un classement favorable, mais un premier tour à forte exposition face à un joueur dont le niveau réel peut être difficile à situer après une longue coupure.

Reste un détail. Ce match est aussi un test de gestion: gérer les variations, le tempo, l’ambiance, et la pression médiatique liée au retour de Kyrgios. Sur herbe, la marge est faible. Un mauvais jeu de service, un passage à vide, et le match peut basculer vite.

Ben Shelton tête de série n°1, un deuxième tour déjà balisé

Le tableau met aussi en avant Ben Shelton. Il est annoncé 5e mondial et tête de série n°1 à Stuttgart, selon la présentation du tirage. Son entrée dans le tournoi est structurée: au deuxième tour, il doit affronter le vainqueur du match entre Roberto Bautista Agut et Marcos Giron, toujours d’après la même source.

Ce type de configuration raconte quelque chose de la semaine à venir. Pour Shelton, l’enjeu est double: confirmer son rang et prendre des repères sur herbe sans laisser filer un match piège. Pour Bautista Agut et Giron, la perspective est immédiate: un premier match à gagner, puis une récompense sportive difficile au tour suivant.

Côté chiffres, le tirage situe aussi les adversaires potentiels. Roberto Bautista Agut est listé 117e et Marcos Giron 84e. Ces positions n’interdisent rien sur gazon, une surface qui peut resserrer les écarts quand les conditions favorisent les serveurs et les joueurs agressifs. Mais elles donnent un cadre: Shelton part avec l’étiquette du joueur à battre.

Autre point. La présence de Shelton en haut du tableau attire l’attention parce qu’elle donne une tête d’affiche stable dans un tournoi où l’actualité se focalise aussi sur un retour, celui de Kyrgios. Deux récits, une même semaine: la confirmation d’un joueur très haut classé et la relance d’un joueur sans classement.

Halys et Herbert annoncés à Stuttgart, une présence française à surveiller

La liste des joueurs présents à Stuttgart inclut aussi des Français. Une publication relayée par TennisTemple indique que Quentin Halys et Pierre-Hugues Herbert sont à Stuttgart et vont disputer l’ATP 250 sur gazon. Cette information élargit le prisme au-delà de l’affiche Kyrgios-Moutet.

Concrètement, leur présence alimente un enjeu récurrent de la saison sur herbe: trouver rapidement des automatismes. Sur cette surface, les détails techniques prennent une place centrale, service, retour, première frappe, jeu vers l’avant. Pour un joueur, une semaine comme Stuttgart peut servir à engranger des matches et à se régler avant les autres rendez-vous de la séquence.

Le problème? Le tableau met déjà en avant des têtes de série et des matches à forte intensité. Dans ce contexte, chaque victoire compte, et chaque tour passé peut changer la perception d’une semaine. Pour les Français engagés, l’objectif immédiat est simple: s’installer dans le tournoi et profiter d’un terrain où le momentum peut changer très vite.

À cela s’ajoute la visibilité. Stuttgart, parce qu’il ouvre la période sur herbe, devient un point de départ observé. Les performances y sont souvent lues comme des signaux, bons ou mauvais, pour la suite.

Un tournoi d’ouverture sur herbe, entre reprise et hiérarchie à défendre

Stuttgart concentre deux dynamiques. D’un côté, la reprise et l’incertitude autour de joueurs qui reviennent, comme Kyrgios, invité et sans classement. De l’autre, la hiérarchie à défendre, avec Shelton tête de série n°1 et un parcours qui commence au deuxième tour contre un adversaire issu de Bautista Agut-Giron.

Ce mélange est typique des premiers tournois sur herbe. Les repères de la terre battue ne se transfèrent pas automatiquement. Les joueurs doivent ajuster leur placement, leur relance, leur tolérance au risque. Les premiers matches donnent souvent une indication plus nette que les entraînements.

Et après? Le tournoi va vite imposer ses verdicts, parce que le rythme de la semaine ne laisse pas le temps de s’installer. Un retour réussi, une tête de série bousculée, un Français qui enchaîne, tout peut changer la lecture du début de saison sur herbe dès les premiers tours.

FAQ

Quand se joue le tournoi ATP de Stuttgart sur gazon en 2026?

Le BOSS Open de Stuttgart est programmé du 8 au 14 juin 2026, selon la présentation du tournoi.

Quel est le match du premier tour le plus attendu à Stuttgart?

Le tirage annonce le retour de Nick Kyrgios contre Corentin Moutet au premier tour, selon le tableau publié avant le tournoi.

Qui est tête de série n°1 à Stuttgart?

Ben Shelton est indiqué comme tête de série n°1 et 5e mondial dans le tirage.

Contre qui Ben Shelton doit-il jouer au deuxième tour?

Il doit affronter le vainqueur du duel entre Roberto Bautista Agut et Marcos Giron, selon le tirage.

Quels Français sont signalés à Stuttgart en plus de Corentin Moutet?

Une publication relayée par TennisTemple mentionne Quentin Halys et Pierre-Hugues Herbert présents à Stuttgart pour disputer le tournoi.

Questions fréquentes Quand se joue le tournoi ATP de Stuttgart sur gazon en 2026 ? Le BOSS Open de Stuttgart se dispute du 8 au 14 juin 2026, au Tennisclub Weissenhof. Quel match marque le premier tour à Stuttgart ? Nick Kyrgios, invité par les organisateurs, affronte Corentin Moutet au premier tour. Qui est tête de série n°1 du tournoi ? Ben Shelton est annoncé tête de série n°1 et classé 5e au moment du tirage. Quel adversaire potentiel attend Shelton au deuxième tour ? Il doit jouer le vainqueur du match entre Roberto Bautista Agut et Marcos Giron. Quels autres Français sont signalés dans le tournoi ? TennisTemple mentionne Quentin Halys et Pierre-Hugues Herbert présents à Stuttgart pour disputer l’ATP 250 sur gazon.