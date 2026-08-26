40 km de Vienne, 100 % achevée en 1978, Zwentendorf n’a jamais produit un seul kilowattheure, ce cas étonne l’Europe

À 40 km de Vienne, la centrale nucléaire de Zwentendorf constitue un cas rare dans l’histoire industrielle européenne. Achevée à 100 % en 1978, l’installation autrichienne n’a jamais produit un seul kilowattheure pour le réseau. Ce site, pensé pour ouvrir l’ère nucléaire du pays, est devenu le symbole d’un choix politique durable contre l’atome civil.

Zwentendorf, centrale achevée en 1978, restée à l’arrêt

La centrale de Zwentendorf devait incarner la modernisation énergétique de l’Autriche. Construite sur les rives du Danube, à environ 40 km de Vienne, elle reposait sur un réacteur à eau bouillante d’une puissance proche de 700 mégawatts. Les bâtiments, les salles de contrôle, la turbine et les équipements techniques étaient prêts au moment où le débat public s’est durci.

Le basculement intervient avec le référendum organisé le 5 novembre 1978. Une courte majorité d’électeurs refuse la mise en service de la centrale, avec un écart inférieur à un point. Le vote dépasse la seule question technique. Il traduit une défiance face aux risques d’accident, à la gestion des déchets radioactifs et à la place du nucléaire dans un pays déjà fortement doté en hydroélectricité.

La décision a eu un effet immédiat. Alors que l’installation était terminée, le gouvernement autrichien a renoncé à l’exploitation commerciale du site. La centrale n’a pas été raccordée comme unité de production, et son réacteur n’a pas alimenté le réseau national. Cette situation distingue Zwentendorf d’autres centrales arrêtées après plusieurs années de fonctionnement, car l’équipement est devenu obsolète sans avoir rempli sa mission initiale.

Le dossier a marqué la politique énergétique autrichienne sur plusieurs décennies. En 2026, l’Autriche ne dispose toujours pas de centrale nucléaire commerciale en activité. Le site reste entretenu, non comme un outil productif, mais comme une infrastructure témoin. Pour les historiens de l’énergie, Zwentendorf illustre la capacité d’un scrutin national à interrompre un programme industriel déjà financé, construit et techniquement prêt.

La salle de contrôle de Zwentendorf sert aujourd’hui de support à des formations techniques. — © Image générée par IA / Ideogram

L’Autriche transforme Zwentendorf en site de formation et solaire

Privée de production électrique nucléaire, la centrale a trouvé une seconde fonction. L’absence de combustible radioactif permet d’y organiser des exercices dans des conditions proches d’une installation réelle. Techniciens, opérateurs, services de secours et étudiants y observent des salles de commande, des circuits de refroidissement et des zones normalement inaccessibles dans une centrale en activité. La formation y prend une dimension très concrète.

Cette reconversion intéresse aussi les acteurs de la sûreté nucléaire. Des équipes étrangères peuvent s’entraîner dans un environnement industriel complet sans exposition radiologique. Les exercices portent sur la maintenance, l’intervention en zone contrainte, la lecture des procédures et la coordination entre métiers. Le site sert de support pédagogique, notamment pour comprendre l’organisation d’une centrale construite selon les standards techniques de la fin des années 1970.

Zwentendorf a également intégré une dimension renouvelable. Des panneaux photovoltaïques ont été installés sur une partie du domaine, donnant au site une valeur symbolique forte. L’ancienne centrale atomique accueille désormais une production d’énergie solaire, modeste au regard de la puissance prévue pour le réacteur, mais cohérente avec l’orientation énergétique du pays. L’Autriche mise depuis longtemps sur l’hydroélectricité, complétée par l’éolien, le solaire et les économies d’énergie.

Le lieu attire aussi des visiteurs, journalistes et spécialistes de l’industrie. Son intérêt tient à son état de conservation et à son histoire politique. Les salles techniques rappellent l’ambition nucléaire abandonnée, tandis que les usages actuels montrent une reconversion pragmatique. À Zwentendorf, la question énergétique ne se limite pas au choix entre technologies. Elle renvoie à la confiance publique, au coût des décisions collectives et à la durée de vie des infrastructures.

Le site de Zwentendorf accueille désormais des usages liés à la formation et au solaire. — © Image générée par IA / Ideogram Questions fréquentes Pourquoi la centrale de Zwentendorf n’a-t-elle jamais produit d’électricité ? La centrale était achevée, mais un référendum organisé en 1978 a rejeté sa mise en service. Le gouvernement autrichien a appliqué ce choix et l’installation n’a pas été exploitée commercialement. Où se trouve la centrale nucléaire de Zwentendorf ? Le site se trouve en Autriche, sur les rives du Danube, à environ 40 km de Vienne. Cette proximité avec la capitale a renforcé sa visibilité dans le débat public national. À quoi sert Zwentendorf en 2026 ? La centrale sert principalement à la formation, aux exercices de sûreté et aux visites spécialisées. Une partie du site accueille aussi des panneaux solaires, dans le cadre d’une reconversion énergétique.