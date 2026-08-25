26 août, Paks redémarre en Hongrie, un signal sensible pour le nucléaire européen que le secteur surveille de près

La Hongrie a engagé le redémarrage de la centrale nucléaire de Paks avant le 26 août, selon energynews.pro. L’information concerne un site stratégique pour l’approvisionnement électrique du pays, situé au sud de Budapest et exploité par MVM Paksi Atomerőmű. Dans un contexte européen marqué par la volatilité des prix de l’énergie, cette reprise d’activité dépasse le simple cadre technique.

Paks reprend sa production avant le 26 août

Le calendrier annoncé place la centrale de Paks au centre de l’attention énergétique hongroise. Le site regroupe quatre réacteurs de conception VVER-440, mis en service entre les années 1980 et 1987, puis prolongés après plusieurs programmes de modernisation. Sa puissance installée approche 2 000 MW, un niveau qui en fait le principal actif de production pilotable du pays. Le redémarrage avant le 26 août vise à sécuriser l’équilibre entre offre et demande lors d’une période encore sensible pour la consommation estivale.

Le bref communiqué repris par energynews.pro ne détaille pas l’unité concernée ni la cause de l’arrêt préalable. Cette absence de précision impose une lecture prudente. Dans l’exploitation nucléaire, un redémarrage peut suivre une maintenance programmée, un contrôle de sûreté ou une intervention sur des équipements auxiliaires. Chaque retour en puissance est encadré par des procédures graduelles, avec vérification des systèmes de refroidissement, de contrôle commande et de raccordement au réseau électrique hongrois.

Pour Budapest, l’enjeu immédiat est économique. La production nucléaire présente des coûts variables faibles une fois les installations disponibles, ce qui limite le recours aux centrales thermiques et aux importations d’électricité. Paks fournit régulièrement près de la moitié de l’électricité produite en Hongrie, selon les données sectorielles publiées ces dernières années. Une indisponibilité prolongée peut donc peser sur les achats transfrontaliers, notamment depuis la Slovaquie, l’Autriche ou la Roumanie.

Le retour du site intervient aussi dans une phase où les marchés européens surveillent les marges de production avant l’automne. Les gestionnaires de réseau examinent la disponibilité des parcs nucléaire, hydraulique, gazier et renouvelable pour anticiper les pointes de demande. Pour MVM Paksi Atomerőmű, la priorité consiste à retrouver une production stable sans accélération contraire aux règles de sûreté, domaine dans lequel l’autorité nationale conserve un rôle central.

Le redémarrage d’un réacteur passe par des procédures techniques graduelles. — © Image générée par IA / Ideogram

Budapest défend Paks II malgré les tensions européennes

Le redémarrage de Paks s’inscrit dans une stratégie nationale plus large. Le gouvernement de Viktor Orbán défend depuis plusieurs années le projet Paks II, confié au groupe russe Rosatom, avec deux nouveaux réacteurs VVER-1200 prévus sur le même site. Budapest présente ce programme comme une réponse à la demande future, à la sortie progressive des actifs fossiles les plus anciens et à la nécessité de conserver une production pilotable.

Ce choix place la Hongrie dans une position singulière au sein de l’Union européenne. Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, les relations énergétiques avec Moscou font l’objet de débats répétés. Le gaz, le pétrole et les technologies nucléaires ne relèvent pas tous des mêmes régimes de sanctions, mais leur financement, leur assurance et leur logistique restent surveillés. Pour les autorités hongroises, l’argument central demeure la sécurité énergétique nationale.

Les opposants au projet soulignent une dépendance industrielle durable envers un fournisseur russe, au moment où plusieurs États membres cherchent à diversifier leurs partenaires. Les partisans répondent que le nucléaire réduit l’exposition aux prix du gaz et aux émissions de CO2. Cette ligne de fracture traverse désormais une grande partie du débat européen, entre relance de l’atome en France, prolongation de réacteurs en Europe centrale et fermeture définitive du parc allemand.

Dans ce contexte, la reprise de Paks avant le 26 août sert de rappel concret. La Hongrie ne dispose pas encore d’un volume renouvelable suffisant pour remplacer rapidement sa base nucléaire, même si le solaire progresse fortement dans le pays. Les prochaines semaines permettront de mesurer la stabilité du redémarrage, les annonces de l’exploitant et l’effet sur les échanges régionaux d’électricité, sans préjuger des arbitrages politiques autour de Paks II.

Le projet Paks II reste au cœur de la stratégie énergétique hongroise. — © Image générée par IA / Ideogram Questions fréquentes Pourquoi le redémarrage de Paks est-il important pour la Hongrie ? Paks représente le principal outil de production électrique pilotable du pays. Son retour en service limite le recours aux importations et contribue à stabiliser l’approvisionnement national. La source précise-t-elle la cause de l'arrêt préalable ? Le bref élément disponible ne détaille pas la cause de l’arrêt ni l’unité concernée. Une maintenance, un contrôle technique ou une intervention auxiliaire peuvent précéder ce type de retour en puissance. Quel lien existe entre Paks et le projet Paks II ? Paks désigne la centrale actuellement exploitée, tandis que Paks II correspond au projet de deux nouveaux réacteurs confié à Rosatom. Les deux dossiers structurent la politique nucléaire hongroise.