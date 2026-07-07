Solaire thermique en Chine : la chaleur bas carbone au service des objectifs 2030-2060

Le média Vietnam.vn met en avant le rôle du solaire thermique dans la stratégie climatique chinoise. Cette technologie produit directement de la chaleur à partir du rayonnement solaire, sans passer par la conversion électrique. Pour Pékin, elle complète le photovoltaïque et l’éolien dans la recherche d’un pic d’émissions avant 2030 et d’une neutralité carbone avant 2060.

Vietnam.vn souligne le rôle chinois du solaire thermique

Le signal éditorial venu de Vietnam.vn s’inscrit dans une séquence où la Chine cherche à diversifier ses leviers de décarbonation. Le solaire thermique ne produit pas d’électricité en priorité. Il capte l’énergie du soleil pour fournir de l’eau chaude, de la vapeur ou une chaleur utilisable dans des bâtiments collectifs, des réseaux urbains et certaines lignes industrielles.

Cette approche répond à une limite souvent sous-estimée dans les politiques énergétiques. Une part importante de la consommation ne concerne pas les seuls usages électriques, mais la chaleur nécessaire au chauffage, au lavage, au séchage, à la cuisson industrielle ou à des procédés de transformation. Dans ce registre, remplacer du charbon ou du gaz par une énergie solaire directe réduit les pertes liées aux conversions successives.

La Chine dispose déjà d’un marché intérieur favorable, avec des immeubles, des hôtels, des hôpitaux et des sites industriels capables d’intégrer des capteurs en toiture ou des installations au sol. Les systèmes les plus simples chauffent de l’eau sanitaire. Les plus avancés utilisent des miroirs, des tubes sous vide et parfois du stockage thermique pour maintenir une production après le passage de nuages ou en fin de journée.

L’intérêt climatique tient à la répétition de petits gains sur des volumes très élevés. Dans une ville dense, quelques degrés fournis par le soleil à grande échelle peuvent diminuer l’appel aux chaudières fossiles. Pour les autorités chinoises, cette contribution s’ajoute aux parcs solaires électriques, aux batteries et aux lignes à très haute tension. Le dossier cité par Vietnam.vn met de ce fait en lumière une technologie moins médiatisée, mais utile dans la trajectoire des objectifs carbone.

La chaleur industrielle pèse sur la trajectoire 2030-2060

Le rôle du solaire thermique devient plus stratégique lorsque l’analyse quitte les logements pour les usines. La chaleur industrielle représente un poste difficile à électrifier rapidement, surtout lorsque les besoins sont continus et que les marges des entreprises restent contraintes. Les secteurs de l’agroalimentaire, du textile, de la chimie légère ou du papier peuvent utiliser des températures compatibles avec des capteurs performants.

La Chine avance sur une ligne délicate. Elle doit soutenir l’activité de ses provinces industrielles tout en réduisant l’intensité carbone de son économie. L’échéance de 2030 impose de freiner la progression des émissions avant la baisse durable attendue. L’objectif de 2060 suppose ensuite de traiter les usages que les renouvelables électriques ne couvrent pas seuls, notamment la vapeur basse et moyenne température.

Les contraintes restent concrètes. Un projet solaire thermique exige de l’espace disponible, une exposition correcte, des raccordements adaptés et une maintenance régulière. Dans les zones urbaines très denses, les toitures se disputent déjà entre panneaux photovoltaïques, équipements techniques et contraintes de sécurité. Dans les régions industrielles, la rentabilité dépend du prix local de l’énergie fossile, du coût du foncier et de la stabilité des besoins de chaleur.

Cette technologie garde malgré tout un avantage économique lisible : elle transforme une ressource gratuite en chaleur locale, avec peu de pièces mobiles sur les installations classiques. Les réseaux urbains peuvent aussi absorber une production solaire saisonnière lorsqu’ils disposent de stockage ou de chaudières d’appoint. En 2026, l’évolution chinoise se jouera donc dans la capacité à intégrer ces équipements dans des projets standardisés, contrôlables et acceptables pour les collectivités comme pour les industriels.