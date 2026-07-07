Électricité chère en Italie: l’écart se creuse avec la France et l’Espagne en 2026

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L’Italie paie son électricité près du double de la France et de l’Espagne, selon le constat relayé par Lepetitjournal. com. Le sujet dépasse la comparaison entre voisins: il éclaire les fragilités d’un marché national exposé aux combustibles fossiles et aux limites du réseau européen.

Lepetitjournal. com souligne l’écart entre Rome, Paris et Madrid

La comparaison publiée par Lepetitjournal. com place l’Italie dans une position défavorable face à ses deux voisins de référence. Quand la France et l’Espagne bénéficient de niveaux plus bas, la péninsule supporte un coût proche du double. Cet écart ne se limite pas à une statistique de marché. Il se traduit dans les contrats des particuliers, les budgets des communes et les choix d’investissement des industriels.

Pour les ménages italiens, la facture électrique pèse dans un environnement marqué par la prudence sur les dépenses courantes. Une famille chauffée partiellement à l’électricité, équipée d’une climatisation en été ou d’une voiture rechargeable subit plus vite les variations du prix de gros. La comparaison avec Marseille, Lyon, Barcelone ou Valence devient concrète quand le kilowattheure réduit la marge disponible pour l’alimentation, les loisirs ou l’épargne.

Les entreprises sont exposées plus directement encore. Les ateliers de mécanique, les commerces alimentaires dotés de chambres froides, les hôtels et les petites usines consomment de l’électricité à des volumes élevés. Un tarif presque deux fois supérieur à celui observé en France ou en Espagne modifie les devis, les prix de vente et parfois la localisation de certains contrats.

La comparaison doit être lue avec méthode. Les factures finales additionnent énergie, acheminement, taxes, abonnements et dispositifs de soutien. Deux pays peuvent afficher un prix de marché proche, puis présenter des montants très différents pour le client final. Le signal donné par l’article reste net: l’Italie apparaît moins protégée que ses voisins dans la formation du prix électrique.

Cette situation nourrit un débat politique récurrent à Rome. Les associations de consommateurs demandent des mesures ciblées pour les foyers modestes, tandis que les organisations patronales réclament une visibilité accrue sur les contrats à moyen terme. Le sujet touche aussi les collectivités, confrontées à l’éclairage public, aux écoles et aux équipements sportifs.

Le gaz pèse encore sur les prix italiens

Le principal facteur tient à la structure du système électrique italien. La péninsule dépend encore fortement des centrales au gaz, dont le coût influence le prix de l’électricité lors des heures de forte demande. Quand le gaz devient cher sur les marchés internationaux, l’impact se transmet vite aux enchères électriques. La France, avec son parc nucléaire, et l’Espagne, avec une forte progression solaire et éolienne, disposent d’amortisseurs différents.

Les interconnexions jouent aussi un rôle central. L’Italie importe une part de son électricité, mais sa géographie limite les échanges par rapport à un pays continental plus intégré. Les liaisons avec la France, la Suisse, l’Autriche, la Slovénie et la Grèce apportent de la flexibilité, sans supprimer les tensions internes. Le relief et la concentration de la consommation dans le Nord compliquent l’équilibre du réseau.

La montée des renouvelables apporte une réponse partielle. Le solaire progresse dans le Mezzogiorno et sur les toitures industrielles, tandis que l’éolien se développe plus lentement à cause des procédures administratives et des contestations locales. Sans capacités de stockage suffisantes, la production disponible à midi ne couvre pas toujours les pointes du soir.

Le débat italien rejoint une question plus large sur le marché européen de l’électricité. Le mécanisme de fixation du prix, souvent aligné sur la dernière centrale appelée pour satisfaire la demande, pénalise les pays où le gaz reste déterminant. Madrid a déjà défendu des dispositifs d’encadrement, Paris plaide pour mieux valoriser le nucléaire existant, Rome cherche une solution qui réduise la facture sans décourager les investissements privés.

À court terme, les réponses passent par des aides ciblées et par des contrats plus stables pour les industriels électro-intensifs. À moyen terme, l’écart avec la France et l’Espagne dépendra de nouveaux raccordements, de délais d’autorisation plus courts et du stockage. Pour les consommateurs italiens, la bataille se joue dans la capacité du réseau à livrer une électricité abondante aux heures où elle coûte le plus cher.