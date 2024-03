SASE and Remote Work: Securing the New Normal

Sommaire









Optimisation de la sécurité et de la connectivité avec la plateforme SASE

Dans le monde des réseaux d’entreprise, la convergence de la connectivité et de la sécurité devient primordiale pour améliorer l’efficacité, la flexibilité et réduire les coûts.

La plateforme Secure Access Service Edge (SASE) offre une solution innovante qui permet aux entreprises de gérer facilement leur infrastructure réseau en combinant les avantages de la sécurité et de la connectivité.

Ce que vous devez retenir :

La plateforme SASE intègre sécurité et connectivité pour optimiser l’infrastructure réseau des entreprises.

Elle offre une gestion simplifiée, une meilleure sécurité via un pare-feu intégré, et réduit la complexité et les coûts.

Cato propose une solution SASE cloud native combinant SD-WAN, sécurité, et gestion transparente des ressources.

L’adoption de SASE avec Cato simplifie la gestion réseau, améliore la visibilité et contrôle, tout en réduisant les coûts.

La mise en oeuvre d’une plateforme SASE commence par déployer un boîtier, se connecter à la plateforme SASE et définir les stratégies de l’entreprise pour gérer l’expérience réseau et sécuritaire. En ayant une pile de sécurité complète intégrée dans l’infrastructure sous-jacente de la plateforme SASE, toutes les ressources bénéficient du même niveau de protection. L’élimination de la complexité et la réduction des coûts sont ainsi assurées grâce au car tout le trafic WAN et Internet passe par le cloud SASE.

Le SASE utilise les capacités SD-WAN pour optimiser :

Le routage réseau

La connectivité mondiale

La sécurité WAN et Internet

L’accélération du cloud

L’accès à distance Firewall-as-a-Service

Les avantages d’un pare-feu intégré dans une plateforme SASE

Un pare-feu est l’élément central de toute pile de sécurité réseau. En étant fourni dans le cadre d’un service SASE, la complexité liée à son intégration avec d’autres solutions de sécurité point par point est ainsi éliminée.

Passerelle Web sécurisée (SWG)

Les solutions SWG protègent les utilisateurs contre les logiciels malveillants, l’hameçonnage et d’autres menaces liées au web. Un véritable SASE permet aux utilisateurs de surveiller et gérer toutes les solutions réseau et sécurité depuis un seul point.

Le service Cato SASE Cloud. offre une plateforme SASE éprouvée que vous pouvez déployer dès aujourd’hui. Notre architecture cloud native garantit la convergence du SD-WAN, de la connectivité globale privée, de la couche de sécurité réseau complète et de la gestion transparente des ressources du cloud et des appareils mobiles.

Réseau rigide et fragmenté vs agilité et simplicité avec CATO

Avant la mise en place d’une solution SASE comme Cato, les réseaux entreprises étaient souvent rigides et statiques, avec une sécurité hautement fragmentée à travers divers domaines. Avec Cato, les services de connectivité et de sécurité sont désormais combinées pour offrir une solution simple et agile répondant aux besoins des organisations modernes.

Solution Cato : une plateforme SASE à portée de main

La convergence de la connectivité et de la sécurité dans le cloud avec CATO combine simplicité, agilité et rentabilité. Cato propose une plateforme SASE mondiale via un service cloud qui procure à toutes les ressources des fonctions de connectivité et de sécurisation.

Comparatif : avant et après l’adoption du SASE

Trouver une solution adaptée demande une prise en compte des besoins spécifiques de chaque entreprise. Voici quelques éléments à considérer pour comprendre pourquoi il est primordial d’envisager l’adoption d’une solution tel que CATO :

Simplification et optimisation de la gestion de l’infrastructure réseau



L’allocation rapide des nouvelles ressources

Meilleure visibilité et contrôle unifié sur l’ensemble du réseau

Réduction des coûts liés à la maintenance et aux mises à jour des divers équipements

En conclusion, la plateforme SASE offre des avantages significatifs en termes de consolidation des tâches, d’amélioration de la sécurité et de réduction des coûts pour les entreprises modernes. La souplesse, la simplicité et l’agilité offerte par une solution telle que Cato sont essentielles pour réussir dans un monde de plus en plus numérique et interconnecté.