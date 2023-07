Avocat pénaliste : Pourquoi en solliciter un et comment le choisir ?

Le recours à un avocat pénaliste peut s’avérer essentiel dans diverses situations juridiques.

Que ce soit pour la défense d’une personne accusée ou pour aider une victime à obtenir justice, ces professionnels du droit peuvent apporter leur expertise en matière de traitement des affaires pénales.

Dans cet article, nous explorerons les raisons pour lesquelles il est judicieux de faire appel à un avocat pénaliste, comment choisir le bon professionnel pour votre situation et quel est le coût de leurs services.

Pourquoi solliciter l’intervention d’un avocat pénaliste ?

Les avocats pénalistes sont spécialisés dans le domaine du droit pénal et interviennent généralement dans trois types de situations :

Défendre une personne accusée d’un crime ou d’un délit : l’avocat pénaliste prend en charge la défense de son client dès l’ouverture de l’enquête préliminaire et jusqu’à la fin du procès. Il conseille et oriente son client tout au long de la procédure, en veillant notamment à ce que ses droits soient respectés.

Assister une victime : même si les victimes ne sont pas directement impliquées dans la procédure pénale, elles peuvent bénéficier des conseils et de l'assistance d'un avocat pénaliste pour faire valoir leurs droits et obtenir réparation.

Résoudre un litige en matière de droit pénal : l'avocat pénaliste peut également intervenir lorsqu'un différend oppose deux parties dans le cadre d'une affaire pénale, par exemple en cas de contestation d'une amende ou d'un dommage causé par une infraction.

Pour sélectionner l’avocat pénaliste qui saura répondre à vos besoins et vous offrir la meilleure défense possible, voir ce site web, et lire ces quelques critères à prendre en compte :

La spécialisation

Il est important de vérifier que l’avocat est bien spécialisé en droit pénal. En effet, certains avocats généralistes peuvent intervenir ponctuellement sur des affaires pénales, mais leur expertise sera moins pointue qu’un professionnel exclusivement dédié à cette branche du droit.

L’expérience

Un avocat pénaliste expérimenté aura une meilleure connaissance des rouages judiciaires et sera plus à même de prévoir les différentes issues possibles de votre dossier. N’hésitez pas à interroger l’avocat sur son parcours professionnel et son expérience dans des affaires similaires à la vôtre.

Le réseau

Les avocats pénalistes disposent généralement d’un réseau de contacts professionnels qui peut s’avérer précieux dans certaines situations (collaboration avec des experts médicaux, enquêteurs privés, etc.). Renseignez-vous sur les partenaires éventuels de l’avocat et leur apport dans le traitement de votre dossier.

La proximité géographique

Il est souvent préférable de choisir un avocat pénaliste proche de chez vous ou du lieu où se déroulera la procédure judiciaire. Cela facilitera vos échanges et permettra à l’avocat d’être plus disponible pour vous accompagner tout au long de l’affaire. Plus d’informations sur ce site web.

Quel est le coût d’un avocat pénaliste ?

Le montant des honoraires d’un avocat pénaliste varie en fonction de plusieurs critères :

La notoriété et l’expérience de l’avocat : un professionnel reconnu et possédant une longue expérience du droit pénal sera généralement plus onéreux qu’un avocat débutant.

La complexité de l'affaire : plus votre dossier est complexe et nécessite de nombreuses interventions de l'avocat (recherches juridiques, démarches administratives, plaidoiries, etc.), plus le coût global sera élevé.

Les frais annexes : certains avocats facturent des frais supplémentaires pour le déplacement, l'envoi de courriers ou la réalisation de photocopies par exemple. Assurez-vous de bien comprendre quels sont ces frais avant de vous engager.

En général, les avocats proposent deux types de facturation :

Le forfait : l’avocat propose un montant global pour la prise en charge de votre dossier, quel que soit le temps passé sur celui-ci. Cette formule offre une meilleure visibilité sur le coût final et évite les mauvaises surprises. Le taux horaire : l’avocat facture ses prestations à l’heure. Le coût total dépendra donc du temps consacré à votre affaire. Ce mode de facturation peut s’avérer moins onéreux si votre dossier est rapidement résolu, mais il comporte des incertitudes quant au montant final.

Pour obtenir une estimation précise des honoraires d’un avocat pénaliste, n’hésitez pas à demander plusieurs devis et à comparer les tarifs proposés.