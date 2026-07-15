25 %, juin 2026, le solaire couvre un quart de l’électricité de l’UE, ce cap record reste sous surveillance en Europe

En juin 2026, l’énergie solaire a couvert un quart des besoins électriques de l’Union européenne, selon Euronews. Ce niveau de 25 % marque une étape importante pour le mix électrique européen, au moment où les États membres cherchent à réduire leur dépendance aux combustibles fossiles et à limiter les coûts liés aux importations d’énergie.

Le solaire atteint 25 % de la demande électrique européenne

Le chiffre publié par Euronews confirme la progression rapide de la production solaire dans l’UE. En juin 2026, les installations photovoltaïques ont fourni 25 % de l’électricité consommée sur le territoire européen. Le mois de juin réunit plusieurs facteurs favorables, avec des journées longues, un ensoleillement élevé et une consommation électrique encore inférieure aux pics observés lors des vagues de chaleur les plus fortes.

Cette performance traduit surtout l’accélération des raccordements de panneaux solaires sur les toitures, les parkings, les bâtiments publics et les grandes centrales au sol. Le solaire ne constitue plus une source marginale dans le système électrique. Il occupe désormais une place comparable, certains jours, aux grandes filières historiques, notamment lorsque la météo est favorable et que la demande industrielle reste modérée.

Pour les ménages, cette évolution peut contribuer à limiter la pression sur les prix de gros pendant les heures les plus ensoleillées. Les marchés électriques européens enregistrent régulièrement des prix bas au milieu de la journée, car la production photovoltaïque arrive en masse au même moment. Les effets sur la facture finale restent variables, car les taxes, les abonnements et les contrats de fourniture pèsent fortement dans le prix payé par les consommateurs.

La progression concerne l’ensemble de l’UE, mais les écarts entre pays demeurent importants. Les États du sud bénéficient d’un meilleur ensoleillement, tandis que les pays du nord compensent par des politiques d’installation plus soutenues ou par une forte intégration des renouvelables. Le résultat européen masque donc des profils nationaux très différents, entre grands producteurs exportateurs à certaines heures et pays encore dépendants d’achats d’électricité auprès de leurs voisins.

Réseaux et stockage deviennent prioritaires pour l’Union européenne

La montée du solaire pose désormais une question centrale aux gestionnaires de réseaux électriques. Produire beaucoup au milieu de la journée ne suffit pas si l’électricité ne peut pas être transportée, consommée ou stockée au bon moment. Les opérateurs doivent renforcer les lignes, moderniser les postes de transformation et mieux anticiper les variations rapides liées aux passages nuageux ou aux changements de consommation.

Le stockage prend donc une place stratégique dans les politiques énergétiques. Les batteries de grande capacité permettent d’absorber une partie de la production solaire excédentaire, puis de la restituer en soirée, lorsque les foyers allument davantage d’appareils et que les panneaux ne produisent plus. Les stations de transfert d’énergie par pompage, plus anciennes, gardent aussi un rôle important dans plusieurs pays montagneux.

Les industriels suivent cette évolution avec attention. Une électricité abondante et moins chère en journée peut favoriser certains usages flexibles, comme la recharge de flottes électriques, le fonctionnement d’entrepôts frigorifiques ou la production d’hydrogène bas carbone. Mais ces bénéfices nécessitent des contrats adaptés, des compteurs communicants fiables et une organisation capable de déplacer une partie de la consommation vers les heures solaires.

Pour l’Union européenne, l’enjeu consiste à transformer un record mensuel en sécurité d’approvisionnement durable. Les investissements dans les batteries, les interconnexions transfrontalières et le pilotage numérique deviennent aussi importants que l’installation de nouveaux panneaux. Sans ces équipements, les périodes de forte production risquent d’entraîner davantage de limitations imposées aux producteurs, notamment lorsque le réseau local arrive à saturation.

Questions fréquentes Pourquoi le solaire a-t-il produit autant d’électricité en juin 2026 ? Le mois de juin combine des journées longues, un ensoleillement élevé et une demande électrique encore contenue dans plusieurs pays. La forte hausse des installations photovoltaïques dans l’UE amplifie ce résultat. Ce record signifie-t-il que l’UE peut compter uniquement sur le solaire ? Non. Le solaire dépend de l’heure, de la météo et des saisons. Il doit être associé à d’autres sources d’électricité, à des interconnexions solides, au stockage et à une gestion plus flexible de la consommation. Quels sont les principaux défis après ce niveau de 25 % ? Les priorités concernent le renforcement des réseaux, l’installation de batteries, la réduction des limitations de production et l’adaptation des usages électriques aux heures de forte production solaire.