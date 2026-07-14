326 projets photovoltaïques sur bâtiment, 39 parcs éoliens, ce que la sélection PPE2 de la CRE change pour les renouvelables

La Commission de régulation de l’énergie a sélectionné 326 lauréats photovoltaïques sur bâtiment et 39 lauréats éoliens dans le cadre de la PPE2, selon Energynews. pro. Cette attribution confirme la place des appels d’offres dans le pilotage public des capacités renouvelables, à un moment où les filières cherchent de la visibilité industrielle et financière.

La CRE retient 326 projets PV bâtiment pour la PPE2

La sélection de 326 lauréats dans le photovoltaïque sur bâtiment constitue le principal volume de cette annonce. Elle concerne des installations intégrées ou posées sur des toitures, des entrepôts, des bâtiments agricoles, des équipements publics ou des sites tertiaires. Ce segment du PV bâtiment reste stratégique, car il mobilise des surfaces déjà artificialisées sans ouvrir de nouveaux débats fonciers comparables à ceux observés sur certains projets au sol.

Le rôle de la CRE consiste à examiner les candidatures dans le cadre fixé par les pouvoirs publics, puis à désigner les dossiers retenus selon les critères prévus par l’appel d’offres. Les éléments publiés par Energynews. pro ne détaillent pas les puissances cumulées, les prix retenus ni la répartition géographique. Cette absence de précision limite l’analyse économique immédiate, mais le nombre de dossiers donne déjà une indication sur la profondeur du marché.

Pour les développeurs, une désignation dans la PPE2 apporte un cadre de revenus plus lisible. Les projets solaires sur bâtiment nécessitent souvent des négociations longues avec les propriétaires, des études de structure, des démarches de raccordement et des contrats d’exploitation sur plusieurs années. Le statut de lauréat facilite généralement les discussions bancaires, même si chaque chantier conserve ses propres risques techniques.

Ce résultat intervient dans un contexte de concurrence accrue entre développeurs, installateurs et fournisseurs d’équipements. La filière photovoltaïque doit composer avec la baisse du prix de certains modules, la pression sur les coûts de main-d’œuvre et les délais de raccordement. Les projets retenus devront transformer une décision administrative en production effective, ce qui suppose des autorisations maîtrisées, des chantiers coordonnés et une relation stable avec les gestionnaires de réseau.

Trente-neuf lauréats éoliens complètent les appels d’offres PPE2

La deuxième partie de l’annonce concerne 39 projets éoliens retenus dans le même cadre. Ce volume est plus réduit que celui du solaire sur bâtiment, mais il porte sur des installations généralement plus puissantes par site. L’éolien terrestre conserve une contribution importante au mix renouvelable, avec une production souvent complémentaire de celle du photovoltaïque, notamment durant les périodes moins ensoleillées.

Les projets éoliens font face à un environnement administratif et local plus complexe. Les délais d’instruction, les recours, les études paysagères et les contraintes aéronautiques pèsent sur les calendriers. La sélection par la CRE représente une étape importante, mais elle ne garantit pas une mise en service rapide. Les porteurs de projets doivent encore sécuriser le raccordement, finaliser les contrats industriels et maintenir le dialogue avec les collectivités concernées.

L’acceptabilité locale demeure un sujet central pour cette filière. Les développeurs doivent documenter l’impact visuel, les distances aux habitations, les enjeux de biodiversité et les retombées économiques. Dans plusieurs territoires, les élus demandent davantage de participation locale ou de bénéfices directs pour les communes. Ces demandes modifient la manière de présenter les projets, avec des réunions publiques plus techniques et une information plus régulière.

La combinaison de 326 lauréats solaires sur bâtiment et de 39 lauréats éoliens illustre une logique de portefeuille. Le solaire permet de multiplier les sites de taille variable, tandis que l’éolien apporte des volumes de production plus concentrés. Pour le système électrique, l’enjeu porte moins sur le nombre brut de dossiers que sur leur conversion en capacités raccordées. Les prochains mois permettront de suivre les signatures de contrats, les financements et les premières commandes d’équipements liées à ces attributions.

Questions fréquentes Que signifie la sélection de la CRE dans le cadre de la PPE2 ? La sélection désigne les projets retenus à l’issue d’un appel d’offres encadré par les pouvoirs publics. Elle donne aux porteurs de projets un cadre économique plus lisible, sous réserve des étapes techniques, administratives et financières nécessaires avant la mise en service. Pourquoi le photovoltaïque sur bâtiment représente-t-il 326 lauréats ? Le photovoltaïque sur bâtiment peut se déployer sur des toitures existantes, comme des entrepôts, bâtiments agricoles ou sites tertiaires. Cette configuration permet de multiplier les projets sans mobiliser de nouvelles surfaces naturelles ou agricoles. Les 39 projets éoliens seront-ils raccordés rapidement ? La désignation comme lauréat constitue une étape importante, mais les projets éoliens doivent encore sécuriser le raccordement, les contrats industriels, les autorisations locales et le calendrier de chantier avant de produire de l’électricité.