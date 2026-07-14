Medhi Houas veut réveiller l’Europe technologique, financer ses champions, ce que les géants américains doivent affronter

Dans un entretien signalé par La Tribune, Medhi Houas défend une ligne claire: l’Union européenne ne peut plus se limiter à un rôle de grand marché de consommateurs. Le président de Talan appelle à construire un marché de puissance technologique, capable de financer ses champions, d’orienter la commande publique et de peser face aux plateformes américaines et chinoises.

Medhi Houas veut transformer le marché unique européen

Le propos de Medhi Houas vise un point sensible de la politique économique européenne: l’écart entre la taille du marché continental et sa capacité à produire des leaders mondiaux du numérique. L’Europe dispose d’une base de consommateurs importante, d’universités reconnues et de groupes industriels solides, mais elle peine encore à convertir ces atouts en domination technologique durable.

Le marché unique compte près de 450 millions d’habitants, mais les entreprises technologiques y rencontrent souvent des règles, des pratiques d’achat et des circuits de financement fragmentés. Cette réalité pèse sur leur changement d’échelle. Une jeune entreprise française, allemande ou espagnole doit fréquemment adapter ses contrats, ses recrutements et ses offres commerciales à plusieurs cadres nationaux avant de devenir européenne.

La notion de puissance technologique dépasse donc la simple innovation. Elle suppose une capacité à faire émerger des acteurs de taille critique, à protéger certaines infrastructures et à imposer des standards. L’Union européenne a déjà posé des jalons avec le RGPD, le règlement sur les marchés numériques et le cadre sur l’intelligence artificielle. Ces textes donnent une influence normative, mais la puissance industrielle demande aussi des volumes d’affaires.

Le dirigeant insiste sur une évolution culturelle: acheter européen lorsqu’une solution est compétitive, accélérer les déploiements publics, réduire les délais administratifs. La réglementation ne suffit pas si les entreprises locales ne trouvent pas de clients majeurs sur leur propre continent. Dans ce domaine, les États, les collectivités et les grandes entreprises publiques détiennent un levier direct, souvent plus rapide que les plans sectoriels.

Talan relie souveraineté numérique, capitaux et commandes publiques

La position portée par Talan s’inscrit dans un débat plus large sur la souveraineté numérique. Les secteurs concernés ne se limitent plus aux réseaux ou aux logiciels de gestion. Ils touchent désormais la donnée, la cybersécurité, les services informatiques critiques, l’automatisation industrielle et les modèles d’IA utilisés par les banques, les administrations ou les opérateurs de transport.

La commande publique apparaît comme un outil central. Aux États-Unis, les grands contrats fédéraux ont souvent soutenu l’essor de fournisseurs technologiques stratégiques. En Europe, les règles de concurrence et la prudence budgétaire ont longtemps limité cette logique. Le débat porte maintenant sur la capacité à réserver certains marchés sensibles à des solutions européennes, sans fermer l’économie ni affaiblir la qualité de service.

Le financement constitue l’autre verrou. Le capital-risque européen progresse, mais il reste moins profond que celui des États-Unis pour les levées tardives, quand une entreprise doit passer de quelques centaines à plusieurs milliers de salariés. Beaucoup de sociétés innovantes trouvent leurs premiers clients en Europe, puis cherchent leur financement de croissance ailleurs. Cette trajectoire réduit la maîtrise continentale sur les actifs les plus prometteurs.

L’essor de l’intelligence artificielle rend ce choix plus pressant. Les modèles, les centres de données et les compétences associées deviennent des éléments de compétitivité nationale autant que des services commerciaux. Les prochaines décisions européennes se joueront dans les budgets, les appels d’offres, les alliances industrielles et la formation. Le débat ouvert par Medhi Houas place l’enjeu technologique au même rang que l’énergie, la défense ou les infrastructures de transport.

Questions fréquentes Que propose Medhi Houas pour l’Europe technologique ? Medhi Houas défend une Europe capable de transformer son marché intérieur en levier de puissance. Cela passe par des financements plus profonds, des commandes publiques mieux orientées et une capacité à faire émerger des acteurs technologiques de taille mondiale. Pourquoi la commande publique est-elle importante ? Les achats publics peuvent donner aux entreprises européennes des références solides, des volumes de contrats et une stabilité commerciale. Dans les secteurs sensibles, ce levier peut accélérer le développement de solutions locales compétitives. Quels secteurs sont concernés par cette souveraineté numérique ? Les principaux secteurs concernés sont la cybersécurité, la donnée, le cloud, l’intelligence artificielle, les services numériques critiques et les infrastructures utilisées par les administrations, les banques, les transports et l’industrie.