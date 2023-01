Devenir loueur de voitures de luxe : AVIS Project LOC

En 2016, le marché de la location des voitures de luxe a été estimé à plus de 10 milliards d’euros et 16 milliards en 2019. Selon les prévisions, le montant peut excéder 35 milliards d’ici 2025.

Ces chiffres démontrent que ce marché est en pleine expansion même si les États-Unis possèdent plus de 50 % de part. La vente de voiture de luxe est donc une alternative performante et très prometteuse à long terme.

Toutefois, devenir loueur de voitures de luxe est un processus complexe qui nécessite une stratégie bien définie.

Project LOC : Quelle formation pour créer une agence de location de voiture de luxe ?

La location des voitures de luxe vise un public aisé. Les grosses entreprises, les agences d’événementiel et de communication et les sociétés de production cinéma sont les principaux clients de ces entreprises. L’ouverture de l’agence ne nécessite pas aussi la souscription d’un prêt automobile. Ces atouts rendent accessible le marché pour les personnes qui veulent se lancer.

Cependant, pour devenir loueur de voitures de luxe, vous devez avoir certaines compétences. En particulier, il est recommandé d’avoir une expérience en tant que chargé de clientèle dans une entreprise de location de voiture. Pour cela, vous devez justifier d’un niveau de bac +2.

Il est plus judicieux d’avoir un BTS tourisme ou de suivre une formation de conseiller de voyage dans une école spécialisée dans le tourisme. Il en résulte donc qu’il n’existe pas de formation spécifique pour devenir loueur de voitures de luxe. Il est donc possible d’ouvrir l’agence sans diplôme.

En outre, la création de l’agence requiert des connaissances en matière de relation client et de gestion d’entreprise. Le suivi des KPI, les contrats et les éléments financiers sont des notions importantes que vous devez maîtriser en tant que loueur. Cela assurera la pérennité de votre activité. Comme mentionné sur project loc avis, une expérience dans les métiers de l’hôtellerie ou dans le tourisme est aussi importante pour exercer dans ce domaine.

Par ailleurs, un loueur de voitures de luxe doit disposer d’un permis de conduire et ne doit pas être condamné à une interdiction d’exploitation. Il doit aussi obtenir un numéro de TVA, indispensable avant le début des activités.

Project LOC : Réglementation pour la location de voiture et l’étude de marché

Avant d’ouvrir une agence de location de voiture de luxe, vous devez vous renseigner sur la réglementation en vigueur. En premier lieu, vous devez nécessairement fournir des informations importantes sur les conditions générales de la location. Il s’agit en particulier des informations sur le prix, les conditions d’assurance et sur l’ensemble des prestations que vous offrez.

De même, vous devez remettre un devis à vos clients avant la signature du contrat et faire l’état des lieux. Le devis doit comprendre les prix hors taxe et TTC, le prix unitaire, vos coordonnées et la durée de validité du contrat. Les défauts constatés sur la voiture doivent être renseignés sur la fiche d’état du véhicule ou dans le contrat de location. Pour finir, vous devez demander un dépôt de garantie et souscrire une assurance responsabilité civile. Le dépôt de garantie couvre les dommages pouvant être causés sur la voiture et l’assurance couvre les dommages corporels et matériels.

Quant à l’étude de marché, il s’agit d’une étape essentielle dans la création de toute entreprise. En tant que loueur de voitures de luxe, cela vous permettra de trouver la zone qui convient à votre activité. Pour cela, vous devez analyser l’offre et la demande. À ce niveau, vous devez recenser les agences de location de voiture de luxe présente, le prix pratiqué, les offres proposées ainsi que les grandes agences. Il faudra aussi déterminer le flux touristique, le nombre de clients d’affaires dans la zone, les attentes des clients en termes de tarifs et de services.

D’autre part, si la zone ciblée possède de potentialités commerciales, vous pouvez rédiger un business plan. Ce dernier met en avant le besoin de financement, les coûts généraux comme les cotisations d’assurance et l’entretien des voitures. La rédaction de ce document est capitale pour convaincre vos potentiels investisseurs en l’occurrence la banque de la rentabilité du projet.

Quel type de voiture de luxe choisir et à quel prix ?

La sélection des voitures est une étape capitale qui déterminera le succès de votre agence. Vous devez choisir des modèles performants dont l’entretien ne coûte pas une fortune.

Les voitures de luxe à choisir

BMW, Mercedes-Benz, Abarth, Audi, Rolls Royce, Porsche, Maserati, Lamborghini et Ferrari, il existe une panoplie de marque que vous pouvez choisir. Toutefois, il serait difficile de les acheter neufs compte tenu de leur prix exorbitant. Comme alternative, vous pouvez choisir des modèles de luxe d’occasion. Le plus important est d’opter pour des voitures élégantes et disposant d’un puissant moteur.

Au nombre des modèles en vogue figurent :

La Porsche 718 Cayman ;

L’alpine A110 ;

La Mercedes classe C ;

La berline ;

Le cabriolet.

La Porsche 718 Cayman est prisée pour son moteur 4 cylindres et pour le plaisir de conduire qu’elle offre. Elle possède aussi 02 coffres avec une parfaite finition. Quant à l’alpine A110, elle s’adresse principalement aux passionnés de coupés. Légère, dynamique et efficace, elle possède un intérieur très sportif et bien construit et un coffre de 190 litres. La Mercedes classe C et le cabriolet sont prisés pour leur bonne habitabilité et leur polyvalence. L’ensemble de ces automobiles sont les plus recherchés et loués par les particuliers et professionnels.

Par ailleurs, il est possible de contracter une location Longue Durée ou un leasing qui est aussi une solution assez avantageuse. Enfin, après le choix de vos voitures, vous devez trouver l’endroit idéal pour leur stockage.

Quel prix appliqué ?

La détermination du prix de location des voitures doit prendre en compte plusieurs facteurs. Pour maximiser vos revenus, pensez à louer les voitures incluant des prestations indispensables aux clients. Entre autres, vous pouvez faire une location avec ou sans conducteur avec toutes les conditions en l’occurrence la responsabilité du client/conducteur en cas de dommages matériels et les obligations du conducteur en cas de panne ou d’accident. Vous devez aussi considérer dans la fixation du prix la rémunération des techniciens en esthétiques automobile qui peut atteindre 350 euros en fonction du modèle