Achat carrelage en ligne : ce qu’il faut savoir pour réussir votre aménagement d’extérieur

L’aménagement de l’extérieur est une réelle valeur ajoutée pour votre propriété. Et pour obtenir le rendu esthétique escompté tout en gérant au mieux votre budget, vous devez justement choisir le magasin où acheter vos différents matériaux, dont le carrelage.

Si vous envisagez de refaire l’allée ou de faire le revêtement d’une terrasse, l’achat de carrelage en ligne est une possibilité intéressante pour réussir votre aménagement.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour acheter votre carrelage d’extérieur en ligne.

Quelles sont les contraintes relatives à la pose de carrelage en extérieur ?

La pose de carrelage présente des spécificités relatives notamment au respect des conditions climatiques. En effet, contrairement aux sols et murs intérieurs, le carrelage extérieur est exposé aux rayons UV, au gel, à la pluie ou encore aux grêles.

À toutes ces intempéries s’ajoutent les saletés et les moisissures qui peuvent altérer le carrelage. Par ailleurs, les sols extérieurs sont soumis à des passages fréquents. Il faut donc miser sur un carrelage résistant et adapté aux intempéries et aux aléas climatiques.

Par ailleurs, vous devez aussi opter pour une meilleure durabilité dans le temps en adoptant une technique de pose adaptée. Par exemple, le double encollage est à privilégier pour assurer la robustesse de la pose, par rapport à un encollage simple.

Pour réussir la pose, vous devez ainsi disposer d’un support parfaitement aménagé, sec, stable et bien plan pour assurer la robustesse de la structure. Quelle que soit la nature de votre projet, pour la pose d’un carrelage extérieur sur une allée ou pour la pose d’un carrelage antidérapant et résistant à l’humidité sur une terrasse, il est conseillé de faire appel à un carreleur professionnel pour effectuer la pose de vos carreaux.

Quel type de carrelage privilégier pour un aménagement extérieur ?

Vous avez le choix entre une large gamme de carrelage pour l’extérieur. Vous devez faire votre choix en fonction de vos envies en matière de style, de l’utilisation que vous souhaitez en faire et de votre budget.

En général, vous devez compter en moyenne entre 15 et 50€ le m2 pour un carrelage de qualité pour l’extérieur. Vous devez être attentifs à l’aspect esthétique et à la qualité du carrelage. En effet, vous devez notamment choisir un carrelage conçu pour une utilisation en extérieur.

Le carrelage extérieur en grès cérame

D’abord, il y a le carrelage moderne grès cérame pleine masse qui se décline en plusieurs teintes et motifs. Plusieurs styles sont disponibles, le choix étant presque infini dans un magasin de carrelage en ligne. Si vous cherchez un carrelage pas cher pour l’extérieur, vous pouvez très bien vous tourner vers les carreaux extérieurs en grès cérame. Ils offrent un très bon rapport qualité prix et vous permettent d’avoir un rendu optimal, même avec un budget restreint. Le carrelage grès cérame antidérapant imitation bois ou imitation pierre est, par exemple, un excellent choix pour donner du charme et de la modernité à votre espace extérieur. Son avantage, mis à part le côté esthétique, tient dans le fait que ce carrelage possède une grande résistance aux chocs et aux changements de températures.

Le carrelage extérieur en céramique

Le carrelage en céramique pour l’extérieur, avec un fini mat, est un carreau moins résistant. Il convient bien si vous cherchez un revêtement pour les bords d’une piscine ou sur les murs de la façade. Pour un endroit à fort passage, vous devez choisir un carrelage solide. Vous pouvez opter pour le carrelage en béton, une dalle à la fois solide et design. Il se décline aussi en plusieurs motifs, coloris et finis pour un extérieur moderne et original.

La pierre naturelle pour aménager l’extérieur

Vous pouvez aussi opter pour la dalle en pierre naturelle, un must have pour un extérieur original, élégant et moderne. Vous trouverez toute une collection sur les magasins de carrelage en ligne, que vous pouvez commander avec un revêtement en ardoise ou en granit. Par ailleurs, il y a le carrelage en terre cuite qui est à la fois solide, esthétique et antidérapant. Avec sa couleur brique, rouge ou terra-cotta, il apporte un air provençal très charmant à l’extérieur.

Quel joint choisir pour la pose de votre carrelage extérieur ?

Vous souhaitez poser du carrelage pour habiller le sol de votre terrasse ou allée ? Un bon carrelage pour l’extérieur nécessite l’utilisation d’un joint adapté pour un rendu optimal. Pour rappel, ce sont les joints qui vont rendre l’ensemble esthétique et apporter la touche finale qui rendra l’esthétique de votre carrelage optimal. Par ailleurs, le joint permet d’assurer l’étanchéité du sol et d’éviter le décollement des carreaux.

Pour une robustesse optimale de la construction, vous devez impérativement choisir un joint en mortier adapté pour une utilisation en extérieur. Ce produit est efficace et a une robustesse optimale contre les aléas climatiques. Pour profiter des avantages d’un produit fiable et de qualité, achetez dans un magasin de carrelage en ligne reconnu, et opter pour du mortier de jointoiement de marque bien connue.

Que vous vouliez poser le carrelage sur le sol ou le mur, nous vous conseillons de choisir du mortier en poudre. Ce produit est bien connu pour sa résistance à l’humidité et à l’eau, au gel, aux changements de températures et au vent.

Ce mortier doit simplement être mélangé à de l’eau, ce qui rend son utilisation facile. Pour assurer la robustesse de la structure, préparez et nettoyez de manière optimale le support pour un meilleur résultat.

Quelle technique de pose pour un carrelage extérieur ?

Notez que la pose d’un carrelage est une tâche technique mais qui reste à la portée des bricoleurs non expérimentés.

Après avoir acheté votre carrelage pas cher, vous devez aussi réunir quelques fournitures, notamment :

Une spatule crantée,

une raclette pour les joints,

une truelle,

Un maillet,

une taloche,

Une équerre ou un niveau à bulle,

Un burin si vous devez encore décoller un ancien carrelage,

Un coupe-carreau électrique et une pince pour couper les carreaux,

Des croisillons.

Tous ces accessoires sont nécessaires pour assurer que les carreaux soient bien alignés et correctement posés. Si vous avez des doutes, préférez faire appel à un professionnel pour la pose de votre carrelage.

Pourquoi acheter du carrelage en ligne ?

Vous cherchez un carrelage pas cher pour rénover votre extérieur ? Faites un tour sur les sites de vente de carrelage en ligne. Vous allez accéder à un large choix de carrelage de tous les styles, les formats et les tailles (mosaïques, carrelage XXL, carrelage très grand format rétro, carrelage imitation bois, carrelage marbre, carrelage béton…).

Par ailleurs, l’achat de carrelage en ligne peut vous permettre de profiter d’autres avantages comme :

Accéder à un catalogue presque illimité,

Le service de livraison qui réduit les déplacements,

Comparer les différentes offres devient plus facile,

Un bon site de carrelage en ligne peut fournir aux clients des échantillons pour se décider avant l’achat.

Quel prix pour un carrelage extérieur ?

Le carrelage a l’avantage de se décliner en plusieurs styles, formes et dimensions. Vous pouvez ainsi profiter d’un bel extérieur tout en respectant votre budget. Tout comme le carrelage d’intérieur, les carreaux pour l’extérieur sont proposés à des prix très variés, correspondant à tous les budgets. En général, vous avez différentes possibilités pour l’achat de votre carrelage. Le prix peut varier selon l’endroit où vous achetez votre carrelage d’extérieur.

Vous pouvez ainsi trouver un carrelage extérieur pas cher facilement, notamment si vous décidez d’acheter votre carrelage en ligne. En étudiant toutes les offres, vous allez pouvoir profiter des meilleures offres pour avoir votre carrelage au meilleur rapport qualité/prix. A titre de référence, notez que le carrelage entrée de gamme va coûter aux alentours de 20 et 30 €/m2. Si vous voulez vous tourner vers des modèles haut de gamme, avec des finitions plus travaillées, vous devez préparer un budget d’une soixantaine d’euros/m2 en moyenne. Vous allez avoir un carrelage beau et élégant, généralement d’une marque reconnue pour la qualité de ses produits.

Mais vous pouvez aussi acheter du carrelage dans les magasins spécialisés ou les magasins de bricolage. En général, les grandes surfaces proposent des carreaux à un prix accessible, mais l’offre est souvent limitée, le choix étant beaucoup plus restreint qu’en magasin spécialisé. L’achat du carrelage en magasin spécialisé est une option intéressante, notamment si vous cherchez des produits de qualité et un choix plus vaste. Au final, l’achat du carrelage en ligne reste l’option la plus avantageuse, vous donnant un choix très vaste et vous permettant de comparer les différentes offres pour profiter du meilleur rapport qualité/prix.